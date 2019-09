Berufswahl leicht gemacht: Am Samstag findet von 9 bis 14 Uhr die „PERSPEKTIVEN“ statt

Eschwege. Am Samstag, 7. September findet mit der "PERSPEKTIVEN" wieder die regionale Berufs- und Bildungsmesse statt. Von 9 bis 14 Uhr dreht sich in den Beruflichen Schulen alles um die Themen "Beruf, Ausbildung, Weiterbildung".

Am kommenden Samstag bietet sich mit der Berufs- und Bildungsmesse „PERSPEKTIVEN“ wieder eine gute Gelegenheit, sich über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Werra-Meißner-Kreis zu informieren. Die 17. Auflage der Messe findet von 9 bis 14 Uhr in den Beruflichen Schulen Eschwege statt. Die „PERSPEKTIVEN“ ist die größte Berufsmesse ihrer Art und wird auch über die Kreisgrenzen hinweg in den benachbarten Bundesländern Niedersachsen und Thüringen wahrgenommen. Organisiert wird die „Perspektiven“ von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Werra-Meißner-Kreis, der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg (IHK), der Kreishandwerkerschaft Werra-Meißner, der Agentur für Arbeit sowie den Beruflichen Schulen Eschwege.

Ausstellerrekord: 87 Betriebe, Unternehmen und Institutionen präsentieren sich

„In diesem Jahr können wir mit 87 Ausstellern einen neuen Ausstellerrekord verzeichnen“, freut sich Finja Mieth, Ansprechpartnern der WFG für die Messe. „Das zeigt, dass die Berufsmesse auch bei Arbeitgebern auf großen Zuspruch stößt und Unternehmen gerne diese Plattform nutzen, um sich zu präsentieren.“ Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die am Arbeitsmarkt zu beobachten ist. „Die Unternehmen erkennen, dass sie aktiv um Auszubildende oder Fachkräfte werben müssen und dass die Besetzung offener Stellen längst kein Selbstläufer mehr ist.“

Zu den Ausstellern gehören kleine und mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe ebenso wie überregionale Arbeitgeber sowie Bildungsanbieter wie Berufsfachschulen oder Hochschulen. „Wir bilden die große Bandbreite des gesamten Arbeitsmarktes ab und zeigen, welche Chancen unsere Region für junge Menschen bietet“, erklärt Finja Mieth.

+ Standplan: So finden Sie sich auf der Messe zurecht.

Großer Adressatenkreis: Angebot für jedes Alter

Die Berufs- und Bildungsmesse zeigt Möglichkeiten auf, in einem Beruf einzusteigen oder sich weiterzuentwickeln. Junge Berufseinsteiger erhalten hier also ebenso wertvolle Informationen wie erfahrene Arbeitgeber, die sich noch weiter qualifizieren wollen. Darüber hinaus bietet sich auf der Messe die perfekte Gelegenheit, erste persönliche Kontakte zu knüpfen. Der Interessentenkreis der „Perspektiven“ ist ebenso breit wie die Vielfalt der Aussteller und umfasst:

• Künftige Schulabgänger jedes Schulzweiges, die sich über Ausbildungsberufe informieren und beruflich orientieren wollen. Neben Betrieben und Unternehmen sind auch Hochschulen, Universitäten oder Duale Bildungsanbieter vor Ort.

• Arbeitnehmer, die sich über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder Umschulungsangebote verschiedener Bildungsträger informieren möchten. Auch jene, die einen Jobwechsel erwägen, erhalten hier wertvolle Impulse.

• Arbeitssuchende können auf der Messe direkt Kontakt zu Arbeitsvermittlungen wie der Agentur für Arbeit oder private Vermittlungsunternehmen herstellen.

Für die ganze Familie

Wie in den vergangenen Jahren auch erwarten die Organisatoren wieder hohe Besucherzahlen. Die Messe findet nicht ohne Grund an einem Samstag statt, denn dann haben die meisten Menschen Zeit, viele haben schon konkrete Fragen und Anliegen im Gepäck. Für Schüler ist es auch ratsam, die Messe mit ihren Eltern zu besuchen, schließlich findet die Berufsfindung oftmals im Kreis der Familie statt. Insgesamt lohnt sich der Besuch der ganzen Familie, da mit dem Ausstellerangebot alle Altersstufen angesprochen werden.

„Kochende 11“: Leckeres Catering

Nachdem erste Gespräche geführt und wichtige Informationen gesammelt worden, können sich die Besucher bei einem leckeren Imbiss stärken. Für die gute Verpflegung sorgt die „Kochende 11“, die Berufsschulklasse der Beruflichen Schulen mit günstigem und leckeren Speisen.

