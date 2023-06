Reichensächser Vereine setzen gemeinsam einen Weg instand

Von: Emily Spanel

Gemeinsam entsteht etwas Gutes: Die Freiwilligen des Obst- und Gartenbauvereins sowie des Werratalvereins Reichensachsen packen zusammen an und verfüllen den 180 Grad heißen Teer in Schlaglöcher. Unterstützt werden sie von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes und der Firma Küllmer Bau. © Timo Friedrich/nh

Reichensächser Vereine setzen gemeinsam einen Weg am Reichensächser Burggraben über die weiße Bank am Spitzenberg bis hin zum Waldrand instand.

Reichensachsen – Ehrenamt ist das, was unbezahlbar ist. Eigeninitiative zeigen, selber anpacken und damit das Zusammenleben aller wieder ein Stückchen besser machen – nichts weniger haben nun zwei Wehretaler Vereine geschafft. Insgesamt sechs Ehrenamtliche des Obst- und Gartenbauvereins sowie des Werratalvereins Reichensachsen haben sich jüngst gemeinsam der Reparatur des Weges vom Spielplatz am Reichensächser Burggraben über die weiße Bank am Spitzenberg bis hin zum Waldrand angenommen. Tatkräftig unterstützt wurde die Aktion von der Gemeinde Wehretal und der ortsansässigen Firma Küllmer Bau.

„Der Weg war voll mit Schlaglöchern und nicht mehr ohne Weiteres befahr- und begehbar“, sagt Matthias Körber, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Reichensachsen. Über die vergangenen Jahre hinweg habe die Witterung dem Belag arg zugesetzt. Matthias Körber erinnert sich: „Vor einigen Jahren haben Freiwillige den Weg schon einmal ausgebessert; damals noch unter Federführung meines verstorbenen Vaters Manfred Körber.“ Für den Obst- und Gartenbauverein also Ehrensache, dem Aufruf des Wehretaler Bürgermeisters Timo Friedrich zu folgen und wieder einen Beitrag für ein attraktives Dorf zu leisten. Die Organisation für den Obst- und Gartenbauverein übernommen hat dieses Mal der zweite Vorsitzende Jürgen Siebert.

Neben Jürgen Siebert waren Gerrit Behrend und Norbert Claus für den Obst- und Gartenbauverein auf der Baustelle tätig. Dazu kommen die Vertreter des Werratalvereins, namentlich Bernd Eisenberg, Volker Hose und Bernd Schubert. In bester Teamleistung reinigten sie die Schlaglöcher, kleideten sie mit einer speziellen Haftmasse aus und besserten die Schadstellen schließlich sorgsam mit Teer aus.

„Das Material, Werkzeug und Maschinen stellte die Firma Küllmer Bau; die Gemeinde Wehretal war nicht nur mit tatkräftiger Unterstützung des Bauhofes dabei, sondern auch für das Finanzielle verantwortlich“, sagt Timo Friedrich. Von der Tatkraft der Ehrenamtlichen ist er restlos begeistert – das Frühstück, das er persönlich an die Baustelle lieferte, war für ihn nicht nur Dank, sondern auch eine Selbstverständlichkeit.

Dass die „vielen Stolperfallen“ auf dem Weg nun endlich beseitigt sind, freut Bernd Eisenberg, den Vorsitzenden des Werratalvereins Reichensachsen, besonders. Insgesamt fünf Tonnen Teer wurden für die gute Sache verarbeitet – 180 Grad heiß und das an einem Sommertag bei 30 Grad im Schatten. „Aber so ist das“, sagt Bernd Eisenberg mit sympathischem Lachen.

Ihren Humor haben die Vereinsmitglieder noch lange nicht verloren – im Gegenteil: In der Zukunft ist geplant, die Zusammenarbeit zwischen Obst- und Gartenbau- sowie dem Werratalverein Reichensachsen auszubauen. Denn nur gemeinsam kann Großes geschaffen werden. (Emily Hartmann)