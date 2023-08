Kinder kochen in der Grundschule Röhrda mit Spitzenköchen ganz ohne Zucker

Von: Theresa Lippe

Teilen

Fleischbällchen-Produktion: Lucas und Marlene haben Spaß am gemeinsamen Kochen. © Spanel, Emily

Mädchen und Jungen kochen in der Grundschule Röhrda mit Spitzenköchen ganz ohne Zucker und haben dabei jede Menge Spaß.

Röhrda/Holzhausen – Ein kinderfaustgroßes Stück Hackfleisch liegt vor Lucas auf dem Tisch. Mit flinken Fingern rollt der Grundschüler es zusammen und hält im nächsten Moment das perfekte Fleischbällchen in der Hand. „Die ersten Versuche waren etwas knifflig“, sagt Lucas, während er sein Werk zufrieden begutachtet. „Aber dann hat mir Luca gezeigt, wie man’s richtig macht.“

„Luca“ heißt mit Nachnamen Allevato und ist in diesem Fall sicher nicht der schlechteste Lehrmeister – auch wenn der 34-Jährige normalerweise eher selten Fleischbällchen rollt. Luca Allevato hat kürzlich die Position des Küchenchefs im Restaurant La Vallée Verte auf Hohenhaus übernommen. Auf der Speisekarte des unter anderem mit einem Michelin-Stern gekrönten Restaurants stehen andere Speisen auf der Karte – aktuell etwa ein auf Meersalz gegartes Filet vom wilden Steinbutt aus Skagen mit Salzzitrone, Artischocken, Junglauch und Beurre Blanc.

Am Donnerstagvormittag aber hat er gemeinsam mit Hoteldirektor Peter Niemann, Sous-Chef Marco Schütz und 26 Kindern die Schulküche der Mittelpunktgrundschule des Ringgauer Ortsteils Röhrda fest im Griff. Hinter der Aktion steht die gemeinsame Überzeugung der drei Spitzenköche und der Verantwortlichen der Schule: Die Vorschüler sollen kindgerecht lernen, wie man gesunde Speisen aus regionalen und saisonalen Produkten herstellt, die einfach so richtig lecker sind.

Ein toller Tag in Röhrdas Schulküche: (von links) Spitzenkoch Luca Allevato, Lea Sennhenn, Hoteldirektor Peter Niemann, Daniela Hoffmann und Sous-Chef Marco Schütz. © Emily Hartmann

Wer weiß, wie eng getaktet die Tage eines Sternekochs sind, der kann nur staunen, mit welcher Ruhe, Freude und Freundlichkeit das Trio zu Werke geht. Geduldig lassen sie Aleena an dem wunderbar-scharfen Duft des im Mörser zerstoßenen Pfeffers schnuppern, bevor die Maiskolben mariniert werden.

„Wir wollen ihre Neugierde auf Lebensmittel wecken und zeigen, dass Kochen richtig Spaß machen kann“, erklärt Hoteldirektor Peter Niemann. Genau das sieht man auch Elsa an, die gerade mit Feuereifer Pommes aus roten Kartoffeln schneidet. Wie oft sie daheim in der Küche mithilft? In Zukunft sicher häufiger.

Die Lebensmittel, die gemeinsam verarbeitet werden, stammen vom „Acker-Racker“-Gelände der Familie Frank in Grandenborn. Hier sind die Röhrdaer Kindergarten-Kinder regelmäßig zu Gast, um etwa Bohnen, Kartoffeln und Tomaten anzupflanzen, zu pflegen und das Wachstum der Pflanzen zu beobachten. Das Fleisch stammt aus der örtlichen Fleischerei Opfer in Datterode. „Und sogar das Semmelmehl haben die Kinder selbst hergestellt“, lobt Peter Niemann.

Für die Vorschüler gibt es nach dem Kochkurs selbstverständlich ein gemeinsames Essen, das an diesem Tag doppelt so gut schmeckt. Mit dabei sind die Betreuerinnen, die an dem Tag tatkräftig unterstützen und ohne deren Hilfe ein solcher Kurs nicht möglich wäre: Daniela Hoffmann, Anke Krüger, Lea Sennhenn und Alina Müller.

Für die Köche auf Hohenhaus hat die Aktion noch einen Mehrwert: Ab September wird es hier eine spezielle Speisekarte für Kinder geben, die ohne industriell verarbeiteten Zucker auskommt. Gesüßt wird dafür mit Honig, Dattel- und Bananenpüree. (Emily Hartmann)