Ringgau will Abwassergebühren splitten

Von: Stefanie Salzmann

Versiegelte Flächen wie Dächer sollen auch im Ringgau künftig zur Kalkulation der Abwassergebühren herangezogen werden. Die bisherige Regelung der Gemeinde gilt seit 2008 als rechtswidrig. © heck/Panthermedia / Imago

Neue Satzung, die versiegelte Flächen einbezieht, soll 2025 in Kraft treten. Gemeinde will zur Flächenermittlung Drohnenbilder auswerten.

Ringgau – Zum 1. Januar 2025 soll auch in der Gemeinde Ringgau das System zur Erhebung der Abwassergebühren umgestellt werden. Dann sollen in der Gemeinde – wie in fast allen anderen Kommunen längst geschehen – die sogenannten „gesplitteten Abwassergebühren“ eingeführt werden.

Das bedeutet, dass künftig die Gebühr für Abwasser nicht mehr ausschließlich anhand der Menge des bezogenen Frischwassers bemessen wird. In die Kalkulation werden dann auf den Grundstücken versiegelte Flächen – das kann von der gepflasterten Terrasse bis zu Dachflächen alles sein – in die Gebühr mit einbezogen.

Das Konzept stellte Thomas Becker von der Kommunal Consult AG Becker am Donnerstagabend der Ringgauer Gemeindevertretung vor. Die wollte allerdings nicht gleich darüber beschließen, sondern das Thema in den kommenden zwei Wochen innerhalb der Fraktionen beraten.

Um zu ermitteln, wo gebührenrelevante Flächen in der Gemeinde sind, von denen Niederschlagswasser in die Kanalisation fließt, will die Gemeinde nun die Synergie des gerade laufenden Projektes der „Starkregensimulation“ (ebenfalls ausgeführt von der Kommunal Consult Becker) nutzen.

Denn um Gefahrenpunkte im Fall der immer häufig werdenden Starkregenereignisse zu identifizieren, ist das gesamte Gemeindegebiet mit Drohnen überflogen worden, die hochauflösenden Bilder von Topografie und Bebauung lieferten. Diese Daten werden nun analysiert und als künftige Gebührengrundlage erhoben. Dabei werden beispielsweise Dachflächen mit 100 Prozent angesetzt, andere versiegelte Flächen wie beispielsweise eine gepflasterte Einfahrt mit 75 Prozent. Die Prozentzahl bezieht sich auf den Anteil der Niederschlagsmenge, die in den Abwasserkanal läuft.

Becker beruhigte: „Die Gebühren werden bis auf wenige Ausreißer für niemanden steigen.“ Lediglich die Art der Kalkulation verändere sich.

In der bestehenden Abwassersatzung der Gemeinde Ringgau werden die Abwassergebühren bisher eins zu eins analog dem bezogenen Frischwasser erhoben.

Dieses Prinzip verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe 2008 geurteilt und diese Art der Abwasserbemessung für rechtswidrig erklärt.

„Eine Satzungsänderung ist kein Muss. Einer möglichen Klage hält unsere Satzung aber nicht stand“, sagte Bürgermeister Mario Hartmann.

Bis auf Weißenborn haben auch im Werra-Meißner-Kreis alle Kommunen inzwischen die gesplitteten Abwassergebühren eingeführt

Laut Thomas Beck sollen die Ringgauer Bürger in Kürze ein Schreiben über die sich ändernden Gebühren erhalten.

Zum anderen sollen die Luftbilder ausgewertet werden und die relevanten Flächen einer „qualifizierten Schätzung“ unterzogen werden und in eine Bemessungskategorie von eins bis sechs einsortiert werden. Genaue Informationen soll es noch in diesem Jahr in einer Bürgerversammlung zu dem Thema geben.