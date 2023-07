Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Blaulicht

Ein Rollerfahrer hat sich schwer verletzt bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag, 4. Juli, in der Nähe von Ulfen.

Ulfen – Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 62-Jähriger aus Sontra mit einem Motorroller und eine 71-Jährige aus Göttingen mit ihrem Auto gegen 16.30 Uhr auf der B 400 aus Ulfen kommend in Richtung Herleshausen.

Die 71-Jährige wollte in Höhe der Unfallstelle auf einen Parkplatz fahren. Das erkannte der 62-Jährige zu spät, der zuvor an einem anderen stehenden Pkw vorbeigefahren war.

Er fuhr dadurch auf das Heck des Autos auf. Durch den Aufprall kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich schwer.

Die Erstversorgung erfolgte durch Rettungskräfte am Unfallort. Der schwerverletzte 62-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum in Kassel gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

(Marius Gogolla)