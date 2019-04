Rote-Teppich-Aktion: Feuerwerk und Musik

Der rote Teppich wird in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in Folge innerhalb der Märchenwoche in Sooden für Kunden und Gäste ausgerollt und hat sich als weiterer Programmpunkt bestens etabliert.

Gepaart mit dem abwechslungsreichen Programm der Märchenwoche hat Sooden in diesen Tagen wieder einmal mehr viel zu bieten. Die AG Märchenhaftes Bad Sooden-Allendorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit dieser Veranstaltung „die Pflege und Erhaltung deutscher und internationaler Märchen zu unterstützen.

Zudem widmet sich die AG der Kulturpflege, der Heimatkunde und der Erschließung heimatlicher Schönheiten, um das gegenseitige Verständnis der Völker, ihrer Sitten und Gebräuche zu erhalten.“

Das Team um die erste Vorsitzende Petra Jathe stellt in 2019 nun schon die 25. Märchenwoche organisatorisch auf die Beine.

Anlässlich dieses Jubiläums dürfen sich die Gäste auf einige neue Attraktionen freuen, wie beispielsweise ein Gartenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung, ein Festumzug am Eröffnungs-Sonntag mit lebendigen Märchen-Button-Motiven der letzten 25 Jahre sowie ein Gewinnspiel, bei dem „zertanzte Schuhe“ im Programmheft gezählt werden sollen.

Als besonderen Tipp empfiehlt Petra Jathe die „Märchenstunde für Jedermann“ am Donnerstag um 19 Uhr, die sich im letzten Jahr großer Beliebtheit erfreute. Alle, die Interesse haben, sich an der Organisation der Märchenwoche in 2020 zu beteiligen, sind herzlich willkommen. dan

Programm der Märchenwoche