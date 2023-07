Christian Roth ist Wanfrieds neuer Brombeermann

Von: Theresa Lippe

Christian Roth wurde voriges Wochenende als Wanfrieds neuer Brombeermann bekannt gegeben. © Johannes Küllmer

Der Brombeermann, der eigentlich ein CDUler ist: Christian Roth aus Wanfried ist naturverbunden und ein Familienmensch.

Wanfried – „Es fühlt sich gut und richtig an“, sagt Christian Roth, der voriges Wochenende als Wanfrieds neuer Brombeermann bekannt gegeben wurde. Der 37-Jährige setzt damit die Familientradition fort.

Er tritt in große Fußstapfen: Sein Großvater Heinrich Roth hatte von 1985 bis 1997 und sein Vater Uwe von 1998 bis 2023 das Amt der Wanfrieder Sagenfigur inne. „Ich weiß also, worauf ich mich einlasse“, sagt Christian Roth. Dass es nicht nur mit zwei Tagen Einsatz beim Schützenfest getan ist, habe er schon als Kind miterlebt. „Mindestens fünf oder sechs verpflichtende Termine im Jahr stehen zusätzlich noch an, in denen der Brombeermann Wanfried offiziell vertritt.“

Besonders als sein Opa Brombeermann war, habe er das selbst miterlebt – damals noch als Zwerg, der eben auch zu allen offiziellen Terminen mitmusste. Im Dezember 2022 kam die Anfrage des Schützenvereins, ob er künftig die das Ehrenamt der Wanfrieder Sagenfigur übernehmen möchte. Roth: „Ich bin ein Familienmensch und habe mich natürlich erst mal mit meiner Frau besprochen, ob diese Zusatzaufgabe zu meinen weiteren Ehrenämtern nicht zu viel wird.“ Der 37-jährige Familienvater sitzt für die CDU-Fraktion im Wanfrieder Parlament und ist stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Schnell sei jedoch klar gewesen: „Ich will es machen.“

Brombeermann ist ein Wanfrieder Eigengewächs

Sein erster Einsatz beim Schützenfest sei „wahnsinnig emotional“ gewesen. Roth: „Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die diese Rolle mit sich bringt, schließlich ist der Brombeermann eine Identitätsfigur in Wanfried und symbolisiert einen Anker der Traditionen in der aktuell so aufgewühlten Welt.“

Wie wichtig Traditionen sind, sei ihm als Wanfrieder Eigengewächs besonders im vergangenen Jahr klar geworden. Als Lehrer hätte er zahlreiche Kinder unterrichtet, die aus der Ukraine fliehen mussten und aus ihrer Heimat entwurzelt wurden.

Nach vielen Jahren Mitgliedschaft im Schützenverein werde er das Traditionsfest künftig ganz anders erleben: „Schützenkönig werde ich jetzt wohl erst mal nicht“, sagt Roth und lacht. Das sei aber aus zwei Gründen gar nicht so schlimm: „Ich war schon mal Jungschützenkönig, das reicht mir vollkommen.“ Außerdem sei es ein wunderbares Erlebnis, als Brombeermann am Schützenfest teilzunehmen.

„Die Reaktionen der Wanfrieder waren durchweg positiv und freundlich. Das war wirklich toll“, sagt Roth, der durch sein politisches Amt sonst auch schon mal aneckt. „Aber die Wanfrieder stehen hinter ihrem Brombeermann.“ Die passenden Worte für die Ansprache vor dem Rathaus zu finden, sei aufregend und nicht einfach gewesen, alles andere sei beim Schützenfest aber entspannt gewesen. „Nur die Hitze war anstrengend im Kostüm.“

Der Neue ist naturverbunden

Christian Roth © Roth

Als neuer Brombeermann wolle er das Amt „eigentlich so wie mein Vater es gemacht hat“, weiterführen – also nur als Sagenfigur an Veranstaltungen teilnehmen, die nicht kommerziell sind. Auch sein Kostüm werde er tragen. „Vielleicht werde ich mich bei meinen Reden ein bisschen mehr an meinem Großvater orientieren und auch mal auf das aktuelle, politische Geschehen in der Stadt eingehen“, so Roth.

Mit der Sagenfigur könne er sich sehr gut identifizieren. „Ich bin sehr naturverbunden und habe schon als Kind und Pfadfinder häufig im Elfengrund gecampt. Wenn man dort morgens wach wird, Morgentau und Nebel sieht, dann hat das schon was Mystisches. Da passt der Brombeermann gut rein.“ (Theresa Lippe)