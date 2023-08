Schlechtes Wetter hilft Kinos: Oppenheimer und Barbie ziehen Besucher an

Von: Konstantin Mennecke

Wolfgang Würker Kino Hann. Münden © Privat

Werra-Meißner – Handy aus, Popcorn essen und einen Film genießen: Diese Form des Kinogenusses haben viele wohl eher in den Herbst- und Wintermonaten auf dem Programm. Der verregnete Sommer sorgt hingegen für viele Besucher in den Kinos der Region – und hilft den Lichtspielhäusern damit, den schwächeren Jahresstart zu kompensieren.

„Der Sommer hatte in diesem Jahr schon früh Freibadwetter im Gepäck, das haben wir sehr deutlich gemerkt“, sagt Wolfgang Würker vom Capitol-Kino in Witzenhausen. Insgesamt haben es Kinos in diesem Jahr schwerer. Rund 30 Prozent weniger Zuschauer hätten Kinos in Nordamerika und Europa, das merke man auch in Witzenhausen, wo im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie noch immer zwischen 20 und 30 Prozent der Besucher fehlen. Begründen lässt sich das schwer, es gibt aber einen Ansatz. „Über die Pandemie haben Streaming-Anbieter mit ihren Plattformen Zielgruppen erschlossen, die sie vorher nicht hatten.“

Schlecht für die Sommerferien, hingegen gut für das Kinogeschäft waren deshalb die eher verregneten Sommermonate. „Im Capitolkino aber auch im Bundestrend hatten wir deshalb sogar mehr Besucher, als noch vor der Pandemie“, sagt Würker. Blockbuster wie Oppenheimer und Barbie haben dazu beigetragen.

Das bestätigt auch Matthias Hansske, Geschäftsführer des Cinemagic Corso in Eschwege. „Das Wetter und die Ferien machen sich für die Kinos positiv bemerkbar“, sagt Hansske. Mit Avatar 2 und Super Mario habe man ein recht gutes erstes Halbjahr gehabt. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr habe man die Umsätze deutlich über die von 2019 steigern können. „Dieses Mehr am Umsatz wird jedoch durch die enorm hohen Energiekosten und auch gestiegene Personalkosten wieder aufgefressen“, sagt Matthias Hansske. Erfreulich sei es in dem Zusammenhang, dass Kinos in Deutschland während und nach der Pandemie großzügige staatliche Förderungen erhalten haben. „Dafür muss man wirklich sehr dankbar sein. Hier das unser Verband, der HDF sehr gute Arbeit geleistet“, betont Hansske.

Formate, die gut funktionieren, sind laut Wolfgang Würker unter anderem das klassische Seniorenkino, aber auch experimentelles. „In Hebenshausen haben wir in der Scheune mit dem OpenAir-Kino etwas geschaffen, was mit mehr als 400 Besuchern viele Gäste für Kino begeistert hat.“

„Eine schillernde und zugleich gebrochene Persönlichkeit“

Dass gleich zwei filmische Schwergewichte mit Oppenheimer und Barbie laufen, sei in den Sommermonaten laut Wolfgang Würker ein absoluter Glücksfall. „Als Physiker habe ich mich seit Frühjahr bereits auf Oppenheimer gefreut – und wurde nicht enttäuscht“.

Dass der Film deshalb im Capitol-Kino in Witzenhausen auch weiterhin zu sehen sein wird, sei kein Zufall. „Endlich gibt es auf der Kinoleinwand mal keinen fiktiven Helden, sondern eine schillernde und zugleich gebrochene Persönlichkeit mit zugleich lokalem Bezug.“ Nicht zu unterschätzen sei hingegen auch Barbie. „Das ist eine originelle, eine intelligente Schichte mit viel Potenzial, da ist nicht alles so glatt, wie man es vielleicht erwarten würde.“

Einen Ausblick wagt Matthias Hansske, der mit dem Cineplex gleich mehrere Kinos betreibt. „Der Ausblick auf das restliche Jahr ist gut. Momentan freuen wir uns über „Barbie“ und „Oppenheimer“ in deren Schlepptau „Indiana Jones“ und „Mission Impossible“ eine zweite Luft bekommen. Besonders freuen wir uns, dass die Buchungen für den neuen Eberhofer „Rehragou Rendezvous“ auch nördlich des Mains stark zunehmen“, sagt Hansske. Der Film startete vor knapp zwei Wochen und war schon im Vorfeld an einigen Standorten zu über 50 Prozent ausgebucht. „Weiter vielversprechende Starts erhoffen wir uns im 2. Halbjahr bei „The Expendables 4“, „Dune: Part Two“, „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds“ sowie „Trolls - Gemeinsam stark“ und „Paw Partol: Der Mighty Kinofilm“, sagt der Kinochef. „Sicher kommen auch noch Überraschungen hinzu. Ich persönlich freuen mich auf „Wochenendrebellen“ und hoffe das dieser eine solche Überraschung sein werden.“



Wolfgang Würker freut sich für das verbleibende Kinojahr über den Start von „Napoleon“, der Verfilmung des Lebens des französischen Feldherren, auf die Leinwand gebracht von Ridley Scott (unter anderem Regisseur von House of Gucci, Alien-Reihe, Robin Hood, Gladiator). Außerdem – das sei wieder das Mehr an Kino – konnte Würker den Oscarpreisträger Volker Schlöndorff für einen Besuch in den Kinos in Witzenhausen und Hann. Münden gewinnen. In der Kirschenstadt wird der gebürtige Wiesbadener, der auch die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, „Der Waldmacher“ zeigen, einen Film über Waldaufforstung und den Klimawandel. Der besondere Kinoabend wird am Deutschen Dokumentarfilmtag am Sonntag, 17. September, ab 18.30 Uhr im Capitol-Kino gezeigt. „Das ist mein persönliches Highlight“, so Würker.

