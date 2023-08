Schloss Rothestein: Entdeckungsreise bei Lost-Places-Tour

Und dann steht da plötzlich ein Flügel: Alle Bereiche auf Schloss Rothestein werden so saniert, dass der historische Bau noch Jahrhunderte überstehen kann. Zugleich gibt es aber Bereiche, die ungenutzt ihren ganz eigenen Charme behalten, wie hier im Bereich des Eulenturmes. © Konstantin Mennecke

Einblicke in längst vergangene Zeiten locken Menschen zu sogenannten Lost-Places. Schloss Rothestein bietet solche Touren im eigenen Haus an. Wir sind mit auf Spurensuche gegangen.

Schloss Rothestein – Rothestein kennt man für seine prunkvolle Halle, den Hochzeitssaal und den eindrucksvollen Blick über das Werratal. Dass das Schloss mit seinen mehr als 3000 Quadratmetern „Wohnfläche“ noch vieles mehr zu bieten hat, ist vielen unbekannt. Nach und nach wird der historische Bau zwar saniert, allerdings bleiben weite Teile in ihrem jetzigen Zustand. Soll heißen: Das gesamte Gebäude wird so saniert, dass alles dicht und gegen Wind und Wetter der kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte geschützt ist. Viele Räume bleiben aber ungenutzt – und behalten so einen ganz eigenen Charme.

Dass Rothestein ein Jagdschloss ist, wird nicht nur in der Eingangshalle deutlich. © Mennecke, Konstantin

Diesen wollen weltweit immer mehr Erforscher von verlassenen Orten, sogenannten Lost-Places entdecken. Im Internet gibt es Tausende Fotos und Videos, die ein Eintauchen in längst vergangene Zeiten möglich machen. Sowohl die Besucher dieser Orte als auch die Rechtsprechung streiten darüber, wann es sich tatsächlich um einen Hausfriedensbruch handelt und wann der jeweilige Eigentümer, sofern es ihn noch gibt, nicht seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist. Dieses Problem gibt es hoch oben über Bad Sooden-Allendorf hingegen nicht. Hier gibt es einmal monatlich ganz offiziell buchbare Touren.

Gilt heute schon wieder als modern: dunkle Ziegel in Verbindung mit Metall und Leder. © Mennecke, Konstantin

Wir begleiten die Aktion an einem Sonntagmorgen. Schon früh, teils Stunden vor Beginn, sind bereits die ersten Entdecker vor Ort und erkunden das Außengelände von Rothestein. „Wir haben viele Besucher, die stundenlange Anfahrten in Kauf nehmen, um das Schloss in den Bereichen zu entdecken, die man sonst auch bei Veranstaltungen nicht zu Gesicht bekommt“, berichtet Anika Freund-Djukic als Anbieterin der Touren. Ob man auf eigene Faust das Schloss erkunden möchte oder an einer knapp zweieinhalb stündigen Führung teilnimmt, bleibt den Teilnehmern selbst überlassen.

Und so geht es für viele bepackt mit Kameras, Stativen und diverser weiterer Ausrüstung rein in das rund 130 Jahre alte Bauwerk. Wie viel in den vergangenen Jahrzehnten wirklich kaputt gegangen ist, berichtet Alexander Djukic beim Gang durch die teils düsteren Kellergewölbe. „Louis von Knoop war ein Mensch, den so mancher heute wohl als Technik-Nerd bezeichnen würde“, sagt Alexander Djukic. Strom und Lampen in allen Räumen, eine zentrale Staubsauger-Anlage im Keller, fließend Wasser hoch oben im Schlossturm – all das hat der Schlossherr bis zur Fertigstellung im Jahr 1900 einbauen lassen.

Und selbst eine Geistergeschichte gibt es. Ein Bild hat sich von einem Tag auf den nächsten von selbst wieder aufgehängt. Weitere „Geistererscheinungen“ gab es auf Rothestein bislang aber noch nicht.

Typisch: Die Schmuckbänder ziehen sich durch Räume und auch Treppenhäuser von Schloss Rothestein. © Mennecke, Konstantin

In weiteren Räumen tummeln sich die „Urbexer“, wie sie in der Szene genannt werden. Ein Flügel im Eulenturm, ein Kinderwagen vor einer Klinkerwand, historische Lichtschalter zwischen Spinnenweben oder das sich ständig verändernde Licht bedingt durch tief ziehende Wolken auf dem Schlossberg sorgen für eine besondere Stimmung. „Jede Tour ist dadurch anders, es gibt immer neue Details zu entdecken“, fasst Anika Freund-Djukic das vierstündige, im Internet für 55 Euro (Snack und Kaffee) buchbare Angebot zusammen.

