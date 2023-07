Schulleiterin Birgit Renke verlässt die FWS

Abschied im Lehrerzimmer: Schulsprecher Julius Brunow überreicht der scheidenden Schulleiterin Dr. Birgit Renke einen Blumenstrauß. © Jörg Heinz/FWS

Dr. Birgit Renke geht nach fünf Jahren an der Eschweger Friedrich-Wilhelm-Schule nach Lüneburg. Jetzt wurde sie verabschiedet.

Eschwege – „Das werden die kürzesten Sommerferien meines Lebens“ - mit diesen Worten leitete Dr. Birgit Renke ihre kurze Rede ein, mit der sie sich als Schulleiterin der Friedrich-Wilhelm-Schule vom Lehrerkollegium verabschiedete. Die Studiendirektorin tritt den Dienst an ihrer neuen Wirkungsstätte in Lüneburg bereits in wenigen Tagen an, bevor in Niedersachsen das neue Schuljahr beginnt.

Als „äußerst facettenreich“ bewertete sie in der Rückschau ihre fünfjährige Tätigkeit als Chefin des Eschweger Gymnasiums. Zeit zur Eingewöhnung habe es für sie beim Start 2018 nicht gegeben. Umfangreiche Umbauten, „sodass die Wände wackelten“, der Umgang mit Corona während der Pandemie und der Start in die Digitalisierung seien die größten Herausforderungen ihrer Amtszeit gewesen. Ihren Dank richtete Dr. Renke an das engagierte Kollegium für seinen unermüdlichen Einsatz für einen erfolgreichen Lebensweg der Schülerschaft, an den Schulelternbeirat und die Schülerverwaltung (SV) als „das Salz in der Suppe“.

Dr. Birgit Renke hatte die Friedrich-Wilhelm-Schule als Schülerin selbst besucht und am Eschweger Oberstufengymnasium ihr Abitur abgelegt. Biologie und Chemie hat sie in Kassel studiert, wo sie auch promoviert hat. Anschließend ging es nach Wolfsburg zum Referendariat. In der VW-Stadt gehörte sie zuletzt zum Schulleitungsteam des Phönix-Gymnasiums, bevor sie 2018 nach Eschwege wechselte und Nachfolgerin von Dr. Hans-Joachim Vock wurde. Dr. Renke war die erste Frau in der 173-jährigen Geschichte des traditionsreichen Eschweger Gymnasiums. Ihr Ziel sei es, die Schule in moderne Zeiten zu führen, sagte sie bei ihrer Amtseinführung.

„Katastrophen prägten Ihre Amtszeit“, sagte der stellvertretende Schulleiter Michael Degenhardt und meinte das durchaus anerkennend: Blitzeis, Schneemassen, Orkansturm, Pandemie. „Mit viel Verve“ habe Dr. Renke die Schule heil durch große Schwierigkeiten und Bedrohungen manövriert, das Leben an der FWS nachhaltig beeinflusst und die Digitalisierung vorangetrieben. So habe sie „mit Vehemenz“ das neue Fach Medienbildung etabliert und den Generationenwechsel in der Lehrerschaft gemanagt und dadurch die Modernisierung der FWS vorangetrieben.

Für den Personalrat gratulierte Nadja Aschenbrenner zur „Familienzusammenführung in Lüneburg“, dem Wohnort des Ehemannes von Dr. Renke. Im Namen des Kollegiums wünschte sie der scheidenden Chefin einen erfolgreichen Start und alles Gute bei der Leitung ihrer neuen Schule. Mit einem Blumenstrauß und anerkennenden Worten bedankte sich Schulsprecher Julius Brunow bei Dr. Renke für die Kooperation und ihr stets offenes Ohr für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler.

Die Aufgaben der Schulleitung an der FWS übernimmt zunächst kommissarisch der stellvertretende Schulleiter Michael Degenhardt. Das Kultusministerium will aber nach Aussagen aus dem Staatlichen Schulamt möglichst schnell eine Entscheidung zur Neubesetzung des Direktorats herbeiführen. (red/ts)