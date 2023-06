Schwerer Verkehrsunfall beim Bahnhof Reichensachsen

Von: Marius Gogolla

Zwei Personen wurden bei einem schweren Unfall verletzt. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Eine Person ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Reichensachsen am Donnerstag, 29. Juni, in einem Fahrzeug eingeklemmt worden. Eine weitere Person wurde verletzt...

Reichensachsen – Wie die Polizei mitteilt, kam es nach ersten Erkenntnissen gegen 12.10 Uhr zum Zusammenstoß von zwei Autos. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Waldkappel fuhr gegen 12.09 Uhr von Reichensachsen kommend auf die Bundesstraße B 27 nach links in Richtung Oetmannhausen.

Hierbei übersah die 45-Jährige das Auto eines 39-Jährigen aus Ronshausen, der auf der Bundesstraße 27 aus Richtung Oetmannshausen kommend in Richtung Eltmannshausen unterwegs war. Infolgedessen kam es Zusammenstoß der beiden Wagen im Kreuzungsbereich.

Der 39-jährige Autofahrer ist nach erster ärztlicher Versorgung mit Verdacht auf schwere Verletzungen in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht worden, seine 34-jährige Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus nach Rotenburg gebracht.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Kassel hat ein Gutachten zur Feststellung und Rekonstruktion des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Am frühen Nachmittag waren neben der Polizei auch zwei Unfallgutachter an der Unfallstelle.

Die beiden Autos sind im Rahmen der Unfallermittlungen zwecks weiterer Untersuchungen sichergestellt und durch zwei Abschleppunternehmen abgeschleppt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt 25.000 Euro.

Die Unfallstelle musste zeitweilig voll gesperrt werden. Um kurz nach 15 Uhr wurden die Maßnahmen an der Unfallstelle für beendet erklärt.

