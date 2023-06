Segelflugzeug muss im Ringgau notlanden

Von: Theresa Lippe

Teilen

Ein Segelflugzeug fliegt unter einer Wolke. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Segelflugzeug musste am Samstagabend in der Gemeinde Ringgau notgelandet werden. Das teilt die Polizei mit.

Grandenborn – Ein 20-jähriger Pilot aus Treffurt (Thüringen) startete am Samstag (10. Juni) mit seinem Segelflugzeug in der Kreisstadt Eschwege. Im Verlauf des Fluges musste der Treffurter Pilot jedoch aufgrund fehlenden Thermik gegen 20.15 Uhr eine Notlandung in einem Rapsfeld in Grandenborn durchführen. Wie die Polizei informiert, blieb der Pilot bei der Notlandung unverletzt, es kam lediglich zu leichten Beschädigungen am Feld. Das Flugzeug blieb unbeschädigt. Es wurde vor Ort zerlegt und abtransportiert. tli

Definition Notlandung: Eine Notlandung ist eine vorzeitige Landung eines Luftfahrzeugs als Reaktion auf einen Notfall, bei dem die Sicherheit und der Betrieb des Luftfahrzeugs unmittelbar oder dauerhaft gefährdet sind oder bei dem ein Passagier oder eine Besatzung an Bord plötzlich den Flug beenden muss.