Segelflugzeuge in Sontra bestaunen und mitfliegen

Von: Thomas Klemm

Der Segelflugplatz in Sontra ist die Heimat des Mittelhessischen Vereins für Flugsport Sontra/Bebra. Von hier aus starten die Vereinsmitglieder zu ihren Flügen, die Hunderte Kilometer lang sein können. © privat/Nh, thomas klemm

Flugsportverein Sontra/Bebra lädt zum „1. Mai-Fliegen“ auf dem Dornberg ein.

Sontra – Wer mal richtig in die Luft gehen will, hat am 1. Mai beste Chancen. In Sontra richtet der „Mittelhessische Verein für Flugsport Sontra/Bebra“ seinen Flugtag auf dem Segelflugplatz Dornberg aus. Einsteigen in eines der Segelflugzeuge oder in das Ultraleichtflugzeug des Vereins ist dabei ausdrücklich erlaubt. Entweder zum Probesitzen oder um tatsächlich in die Luft zu gehen, bei einem Rundflug über die Region.„Unsere Aktion an diesem Feiertag dient auch der Mitgliedergewinnung“, sagt der Vereinsvorsitzende, Markus Konopka.

Die Freiheit über den Wolken kann nicht nur am kommenden Feiertag genossen werden, sondern regelmäßig. „Im Alter von vierzehn Jahren darf man bei uns mit der Ausbildung zum Segelflugzeugpiloten beginnen. Das ist also einige Jahre früher, als man den Autoführerschein machen darf“, sagt Konopka. Nach 50 bis 80 Starts ist der erste Alleinflug drin. Wenn man die Prüfung für den Luftfahrerschein erfolgreich besteht, „die allerdings etwas umfangreicher ausfällt als für den Autoführerschein“, darf man, sobald man 16 Jahre alt ist, Segelflieger sein und die grenzenlose Freiheit dieses besonderen Hobbys genießen.

Und die dafür nötigen Kosten halten sich im Rahmen. „Die Ausbildung ist bei uns kostenlos, dank der ehrenamtlichen Fluglehrer, die wir im Verein haben. Lediglich ein Start mit dem Segelflieger schlägt mit einem Euro zu Buche und eine Flugminute kostet dreißig Cent. Man kann also für wenig Geld einen Segelflug machen. Und wenn man Vereinsmitglied ist, summiert sich der monatliche Beitrag auf etwa zwanzig Euro“, so Konopka. Die Rundflüge über Sontra, die der Flugsportverein nicht nur am 1. Mai anbietet, sondern regelmäßig bei Schnupperwochenenden, könnten der Eintritt in eine Freizeitbeschäftigung sein. „Wir bieten in den Frühjahrs- und Sommermonaten eigentlich an jedem Wochenende Flugtage mit unseren Segelflugzeugen und dem Ultraleichtflugzeug an , sagt er.

Der Verein für Flugsport existiert seit vielen Jahren, allerdings nicht schon immer in Sontra. „Der ursprüngliche Standort war in Bebra. Deshalb haben wir diesen Ort auch im Vereinsnamen belassen, als Erinnerung an die Anfänge“, erklärt Konopka. (Thomas Klemm)