Eduard Michael aus Ulfen feiert heute seinen 90. Geburtstag

Viele Auszeichnungen sind Zeugen der ehrenamtlichen Leistungen von Eduard Michael, der aber auch voller Stolz auf die Bildergalerie seiner Familie schaut. © harald triller

„Nicht verzagen, Edi fragen!“ Mit diesen Worten greifen in Ulfen viele Einwohner zum Rettungsanker, wenn es um Hilfsbereitschaft geht.

Ulfen – Und in dieser Hinsicht ist Eduard Michael ein Adressat, der niemanden abweist, sondern sich mit seiner Lebenserfahrung stets den Belangen der Ratsuchenden widmet.

Am heutigen Donnerstag werden ihn wieder viele Mitbürger aufsuchen, um dem rüstigen Rentner und dem glücklichen Familien- und Vereinsmenschen zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Seit er als Heimatvertriebener die Schule in Ulfen besucht und dort eine neue Landungsbrücke gefunden hat, identifiziert er sich mit vielen genialen Inhalten den Gegebenheiten im Sontraer Stadtteil. Am 24. August 1933 erblickte Eduard Michael in Asch, der westlichsten Stadt des Sudetenlandes, das Licht der Welt. „Ich konnte damals schon als Bub über die Grenze schnuppern, denn Selb in Bayern und Bad Elster in Sachsen waren in Reichweite“, erinnert er sich, dass er mit zwölf Jahren mit seiner Familie über das Ausländerlager in Weißenhasel nach Ulfen kam, wo er unter der Linde abgesetzt wurde und Zuflucht auf einem Bauernhof fand, wo es die für ihn bis heute leckere Mahlzeit Kartoffeln mit Sauermilch gab.

Nach Abschluss der Schule wollte er Gärtner lernen, hatte auch bereits eine Lehrstelle in Eschwege, fand dort aber kein freies Zimmer und musste umsatteln.

„Bei der Familie Rabe in Ulfen konnte ich dann den Beruf des Schreiners erlernen und war in der Folge bis 1958 sehr flexibel im Einsatz, ehe ich es bis zur Rente in 1992 über 34 Jahre hinweg bei der Firma Massey Ferguson, dank zahlreicher Schulungen, bis zum Vorarbeiter in der Werkzeugausgabe gebracht habe“, begibt sich Eduard Michael direkt hinein ins Vereinsleben.

Seit sage und schreibe 72 Jahren gehört er dem Männergesangverein an, den er, so „Edi“ Michael wörtlich, „in all seinen Ehrenämtern immer an oberster Stelle eingeordnet“ hat. Vom Notenwart bis zum zweiten Vorsitzenden gehörte er auch permanent dem Vorstand an und wurde für sein außergewöhnliches Engagement 2013 zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Herausragend auch seine Einsatzbereitschaft beim Dorfjubiläum. Zusammen mit Hermann Bodenstein und Manfred Stunz hat er in 2000 die Dachorganisation der 1225-Jahr-Feier übernommen, die in ihrer Größenordnung in die ohnehin eindrucksvolle Geschichte eingegangen ist.

Neben der Ausrichtung der feierlichen Aktivitäten mit dem Höhepunkt, dem stehenden Festzug, hat Eduard Michael auch eine Chronik verfasst und auf 128 Seiten in Buchform festgehalten. „800 dieser Bücher haben wir seinerzeit verkauft“, schwärmt der Altersjubilar, der auch acht Jahre als Vorsitzender der Waldinteressenten fungierte und zuvor über lange Jahre hinweg die Kasse führte.

„Ich freue mich, wenn heute junge Leute kommen, mich diesbezüglich um Rat fragen und unser Erbe fortführen“, geht Eduard Michael noch auf eine Besonderheit ein: „Ich war der altdeutschen Schrift mächtig und habe für private Leute und Vereine Texte ins Neudeutsche übersetzt. Allen voran aber das Ständebuch der Kirche aus dem 17. Jahrhundert.“

Für seine mit viel Energie ausgeführten Ehrenämter durfte sich Eduard Michael über zahlreiche und natürlich verdiente Ehrungen freuen.

Sein besonderer Dank geht an seine Familie: „Meine liebe Ehefrau Käthe hat mir immer den Rücken für mein Wirken freigehalten, auch die Familien meiner vier Töchter und meiner beiden Söhne sowie die vier Enkel und die drei Urenkel erfüllen mich voller Stolz“, so der allseits beliebte Jubilar, der als ehemaliger Nebenerwerbslandwirt noch immer die Gartenarbeit liebt. (Harald Triller)