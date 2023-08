Figo ist Heldras ältester Hund und feiert Sonntag Geburtstag

Seit 17 Jahren beste Freunde

+ © Theresa Lippe Unzertrennlich: Lena Rimbach (30) kam mit einer geistigen Behinderung zur Welt. Seit vielen Jahren ist Hund Figo ihr treuer Begleiter und bester Freund. Sonntag feiert der Hunde-Opa seinen 17. Geburtstag. © Theresa Lippe

Figo ist der älteste Hund des Wanfrieder Stadtteils Heldra. Der Rüde ist Freund, Spielkamerad und Begleiter von Lena Rimbach, die mit einer geistigen Behinderung zur Welt kam.

Heldra – „Am 6. August wird Figo 17 Jahre alt“, sagt Lena Rimbach stolz über ihren treuen Begleiter. Der Border- Collie- und Golden-Retriever- Mischling zog 2006 bei Familie Rimbach in Heldra ein. „Wegen des WM-Jahres haben die Züchter ihn nach dem portugiesischen Fußballer Luís Figo benannt“, berichtet Lenas Vater Horst Rimbach. Eingezogen ist der Rüde damals, um Lena ein Freund, Spielkamerad und Begleiter zu werden: „Unsere Tochter kam durch Sauerstoffmangel bei der Geburt mit einer geistigen Behinderung zu Welt“, erklärt Mutter Petra. Häufig hätte sie als Teenager deshalb jüngere Freunde gehabt – als diese älter wurden, entfernten sie sich wieder von der heute 30-Jährigen, erinnert sich Vater Horst.

Figo war der Jüngste aus seinem Wurf, eigentlich wollten ihn die Züchter aus dem Nebenort behalten. „Als ich ihnen dann aber von Lena erzählt habe, durfte er doch bei uns einziehen“, erklärt Horst Rimbach. Für die Kinder – Lena hat einen jüngeren Bruder, der inzwischen aber nicht mehr im Elternhaus lebt – sei das damals eine Überraschung gewesen.

„Ich hatte den Kindern erzählt, dass wir zur Oma fahren. Als wir dann eine andere Ausfahrt nahmen, wurde mein Sohn misstrauisch, weil das natürlich nicht der bekannte Weg war“, erinnert sich Horst Rimbach. Die Überraschung war geglückt. Mutter Petra war zunächst allerdings nicht begeistert.

Figo ist Teil der Familie

Und so lebt Figo nun seit fast 17 Jahren bei Familie Rimbach in Heldra. „Er ist ein Hofhund, hat aber einen Schlafplatz in der unteren Etage“, sagt Petra Rimbach. Wegen des rutschigen Parkettbodens im Haus sei es Figo sowieso lieber, wenn er auf dem Hof und im großen Garten seine Kontrollrunden drehen könne. Nach so vielen gemeinsamen Jahren sei er „natürlich ein Teil der Familie“, sagt die anfangs skeptische Heldraerin.

Und nicht nur die Familie liebt ihren Figo – Opa Rimbach geht täglich mit dem Hunde-Senior Gassi – ganz Heldra liebt den gutmütigen Rüden. „Figo kriegt immer von den Post- und Paketboten Leckerlis, wenn sie bei uns vorbeifahren“, sagt Lena Rimbach. Auch andere Heldraer hätten immer ein Leckerli für den bald 17-Jährigen dabei.

„Figo liebt Brötchen“, berichtet Vater Horst. „Ein Fahrer der Bäckerei Siemon hat ihm immer ein Brötchen über den Zaun geworfen. Schnell wusste Figo, zu welcher Zeit der Fahrer unterwegs war und hat ihn dann schon sehnsüchtig am Zaun erwartet.“

Damit sollte irgendwann Schluss sein – Figo war ein bisschen rundlich geworden und sollte Diät halten. Nachdem er aber bitterlich jaulte, wenn sein Brötchen-Lieferant einfach vorbeifuhr, konnte dieser es nicht lange aushalten und so bekam Figo wieder regelmäßig seinen Lieblingssnack.

Neben jeder Menge Streicheleinheiten bekommt Figo zu seinem 17. Geburtstag eine Grillparty – das hat sich Lena so überlegt. „Er hat eine Geburtstagskrone und ich hole ihm eine leckere Wurst, die mag er gerne“, sagt die 30-Jährige.

„Wenn Figo es bis zur Volljährigkeit schafft, dann gibt’s hier eine richtig große Party“, verspricht Mutter Petra Rimbach.

Von Theresa Lippe