Biber sorgt für Konflikte – Infoveranstaltung am 20. Juni im DGH Germerode

Ein Biotopgestalter mit Konfliktpotenzial: Der Biber ist in den Geo-Naturpark zurückgekehrt. Seit 2015 wurde im gesamten Werratal, an der Wehre und der Losse nachgewiesen. © Carolin Bräuer

Der süße Nager sorgt für Konflikte – Im DGH Germerode findet dezu eine Infoveranstaltung am 20. Juni statt. Eine Anmeldung ist notwending.

Werra-Meißner – Der Biber ist Europas größtes heimisches Nagetier. Im Gebiet des heutigen Hessen war er nach dem späten Mittelalter verschwunden, ist nun aber erfolgreich nach Nordhessen zurückgekehrt. Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land und die Forstämter Hessisch Lichtenau und Wehretal laden am 20. Juni 2023 zu einer Infoveranstaltung zum Biber ein, bei der die Biodiversitätsbeauftragte des Regierungspräsidiums Kassel Carolin Bräuer sowohl Chancen als auch Konflikte mit der Art beleuchtet.

Ausrottung

Der Biber war im Gebiet des heutigen Hessen und Deutschland eine weit verbreitete Art, wurde aber Ende des 16. Jahrhunderts in Hessen und später bis auf 200 Tiere an der Mittelelbe in ganz Deutschland ausgerottet. Grund dafür waren vor allem die unkontrollierte Jagd und später der massive Verlust von Lebensraum durch die Industrialisierung.

Neben dem dichten, wasserabweisenden Fell des Bibers war auch der von ihm produzierte Duftstoff, das Bibergeil, als Schmerzmittel in der Naturheilkunde von großem Interesse. Zusätzlich machte ein päpstliches Edikt aus dem 15. Jahrhundert sein Fleisch begehrt, laut dem er wegen seiner amphibischen Lebensweise und des schuppigen Schwanzes als teilweise zu den Fischen gehörend bezeichnet wurde und damit als Fastenspeise zugelassen war.

Anmeldung zur Infoveranstaltung Die Infoveranstaltung zum Biber und dem Biber-Management im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land findet am Dienstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Germerode statt. Es ist eine Anmeldung unter 0 56 57/64 49 90 oder Info@naturparkfrauholle.land notwendig. red/ts

Wiederansiedlung

Ausschlaggebend für seine Rückkehr nach Nordhessen war ein Wiederansiedlungsprojekt Ende der 1980er-Jahre. 18 Elbebiber wurden in den hessischen Spessart gebracht und dort an den Flüsschen Jossa und Sinn ausgesetzt.

Von dort aus haben sich die Tiere in Richtung Main, Wetterau und Fulda ausgebreitet. Über die Rhön besiedelte er das Flusssystem der Werra in Thüringen und erreichte schließlich flussabwärts den Geo-Naturpark.

Leistet ganze Arbeit: Ein vom Biber bearbeiteter Baum. © Marco Lenarduzzi

Rückkehr ins Werratal

Im Jahr 2015 gab es den ersten Nachweis des Rückkehrers im Werra-Meißner-Kreis in Form eines überfahrenen Tieres bei Eschwege. Darauf folgten im Jahr 2016 eindeutige Belege seiner Anwesenheit bei Herleshausen.

Ab 2020 mehrten sich die Spuren des Nagers zunächst an der Werra und den Seen um Eschwege – in den folgenden Jahren dann im gesamten Werratal. Mittlerweile ist er in die Werra, Wehre und Losse zurückgekehrt. Heute gibt es in Nordhessen zwischen 500 bis 600 Tiere, in ganz Hessen zirka 1800.

Lebensraum

Der Biber ist an Gewässer gebunden und ein typischer Bewohner von Flussauen. Zum Anlegen seiner Erdbauten benötigt er dabei grabbare Steilufer, auf denen auch die sogenannten „Biberrutschen“ zu finden sind, auf denen er ins Wasser gleitet.

Wichtigster Faktor ist die Nahrungsverfügbarkeit in Form eines ausreichenden Gehölzbestands mit frischen Weidentrieben, aber auch krautigen Pflanzen und Rhizomen von Wasserpflanzen. Da Biber keinen Winterschlaf halten, legen sie sich für die kalte Jahreszeit unter Wasser ein Holzlager an, von dem sie die Rinde fressen.

Konflikte

Durch das Bauen von Dämmen aus Ästen, Steinen und Erdreich staut der Biber die Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit auf und formt sich so die für ihn optimalen Gewässer. Als ambitionierter Landschaftsgestalter wird er zu einer Schlüsselart von Fließgewässern und bietet eine Chance für den Naturschutz: Er verwandelt begradigte und verbaute Flüsse zum Nulltarif in naturnahe Gewässerlandschaften, trägt damit zum Hochwasserschutz und dem Wachstum von Schilf bei und verjüngt Weiden durch seinen Fraß. So schafft er einzigartige Ökosysteme mit einer hohen Artenvielfalt.

Gleichzeitig entsteht Konfliktpotenzial durch überschwemmte landwirtschaftliche Kulturen und Verbiss an zum Beispiels Obstbäumen oder Ackerfrüchten. Ein professionelles Biber-Management und die Ausweisung von Uferrandstreifen können das Konfliktpotenzial deutlich senken.

Schutzstatus

Der Biber hat ein braunes Fell, einen beschuppten Schwanz und orangerote, ständig wachsende Schneidezähne. Er erreicht eine Körperlänge von bis zu 135 Zentimetern (davon 30 Zentimeter Schwanz) und bis zu 36 Kilogramm.

Der Nager ist in Deutschland streng geschützt und eine Art der FFH-Richtlinie. Er wird auf der Roten Liste Hessens und Deutschlands geführt. Seit dem Jahr 1976 unterliegt der Biber nicht mehr dem Jagdrecht. (ts)