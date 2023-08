Sicherheit für Geldautomaten: Kreditinstitute arbeiten im Schulterschluss gegen Kriminelle

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Solche Bilder sollen im Werra-Meißner-Kreis vermieden werden: 2017 wurde ein Geldautomat in der Kreis-Sparkassenfiliale in Lindau (Kreis Northeim) mit eingeleitetem Gas und einem Fernzünder gesprengt. Dabei wurde die gesamte Geschäftsstelle schwer beschädigt. © Konstanbtin Mennecke

Werra-Meißner – Rund 500 Geldautomatensprengungen oder Versuche wurden im Jahr 2022 bundesweit registriert, bis ins Frühjahr 2023 waren es alleine in Hessen mehr als 20.

Das Hessische Innenministerium hat im Mai des Vorjahres deshalb die „Allianz Geldautomaten“ gegründet – ein Vorhaben, das Auswirkungen auf den Werra-Meißner-Kreis hat.

Auswirkungen spüren die Kunden unter anderem bei den Öffnungszeiten. „Nach einer umfangreichen Standortanalyse haben wir bereits im letzten Jahr besonders hoch gefährdete Geldautomaten vom Netz genommen (Witzenhausen und Grebendorf) und SB-Zonen zwischen 0 Uhr und 5 Uhr morgens geschlossen“, teilt Lutz Römer aus dem Vorstandsstab der Sparkasse Werra-Meißner mit.

Gleiches gilt für die VR-Bank Mitte. „Als Kreditinstitut, das in den drei Bundesländern Hessen, Niedersachsen und Thüringen tätig ist, begleiten wir verschiedene Initiativen/Allianzen und haben ein umfassendes Konzept entwickelt, um die Sicherheit unserer Geldautomaten zu verbessern. Dabei setzen wir auf eine Kombination von verschiedenen Sicherheitstechniken, die sukzessive umgesetzt wird. Zusätzlich ist ein Nachtverschluss vorgesehen, um die Sicherheit während der Nichtbetriebszeiten zu gewährleisten“, teilt Florian Hartleib als Bereichsleiter Unternehmenskommunikation mit. „Zudem haben wir Standorte identifiziert, welche unseren Sicherheitsvorgaben nicht mehr entsprechen. Hier haben wir entsprechende Schließungen geplant oder bereits vorgenommen. Diese Entscheidungen von Standortschließungen werden und wurden von uns immer vollumfänglich transparent kommuniziert.“

Die Sparkasse setzt zudem auf eine neue Methode der Bargeldsicherung. „In diesem Jahr haben wir einen sechsstelligen Betrag für die Umstellung auf die Einfärbetechnik investiert. Bis auf wenige Ausnahmen sind unsere Geldautomaten mit dieser Technik ausgestattet“, sagt Lutz Römer.

An der Sicherheit arbeiten die Kreditinstitute dabei übergreifend. „Insbesondere tauschen wir uns fortlaufend in Arbeitskreisen mit anderen Kreditinstituten regional und überregional aus, um Erfahrungen zu Sicherheitssystemen und zur generellen Gefährdungslage zu teilen“, erklärt Hartleib. Der Bedeutung der Sicherheit der Geldautomaten sei man sich in Anbetracht der gefährlichen Automatensprengungen bundesweit bewusst.

Von Konstantin Mennecke