Kinder der Altefelder Voltigiergruppe zeigen ihr Können beim Iftaer Pferdefest

Von: Emily Spanel

Die Übungen sitzen: Hier zeigt Anna Blume auf Pferd Pepsi eine der anspruchsvollen Figuren auf dem Pferderücken. © privat/nh

Das Publikum restlos begeistert hat die Voltigiergruppe des Reit- und Fahrvereins Altefeld nun beim Iftaer Pferdefest.

Altefeld – Das konstante Training der Voltigierkinder trägt langsam Früchte: Die Übungen auf dem Pferderücken der beiden Trainingspartner, den Pferden Elen und Pepsi, welche die Kinder an jedem Donnerstag einstudieren, sitzen mittlerweile so gut, dass die Gruppe bereit ist, ihr Können in der Öffentlichkeit zu zeigen. Da war es naheliegend, das Iftaer Pferdefest zu nutzen, um Erfahrungen bei Auftritten zu sammeln.

Die Leitung der Voltigiergruppe betont, dass es beim Voltigieren vor allem um Spaß und Freude gehen solle und nicht um verbissenen Wettkampf-Ehrgeiz. „Aber wer weiß, vielleicht wartet ja doch eines Tages die Teilnahme bei einem Turnierwettbewerb auf die Gruppe“, sagt Dr. Eva-Susann Neitzel. Da war der Pferdetag in Ifta, bei dem man vom Parcourspringen über Westernreiten und Fahrsport die ganze Szenerie des Pferdesportes vermittelt bekommt, ein perfektes Übungsfeld für die Voltigierkinder und deren Pferde.

Es lag ein wenig Turnierflair in der Luft – aber leider auch viel Regen. So war der Reitplatz durchtränkt von Nässe. Aber der Gastgeber, der Reitverein Gipsmühle in Ifta, blieb optimistisch und bereitete den Pferdetag wie geplant vor. Und das wurde belohnt: Das Wetter blieb stabil. Sogar die Sonne schaute pünktlich zum Auftritt der Voltigiergruppe hervor. „Leider war der Sandplatz matschig und nass, sodass sich die Kinder erst einmal auf die für sie unbekannte Situation einstellen mussten“, sagt Dr. Eva-Susann Neitzel.

Während einer Pause zwischen zwei Wettbewerben bekamen die Kinder der Voltigiergruppe die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Um dem trübsinnigen Wetter zu trotzen, marschierten die Kinder mit ihren Trainern nicht wie gewohnt exakt aufgereiht ein, sondern betraten zu Musik tanzend den Platz. Nach der Aufstellung und dem kurzen Ablongieren der Pferde zeigte jedes Kind einzeln verschieden Figuren und Übungen auf dem Pferd. Das Publikum war überrascht, was die Kinder nach so kurzer Zeit des Trainings bereits an Turnübungen auf dem Pferderücken abrufen können. So ging des Öfteren ein Raunen durch die Menge und großer Applaus, wenn die anspruchsvollen Übungen wie Stehen auf dem Pferd, Schere und Brücke sowie das Auf- und Abspringen der zum Teil noch körperlich kleinen Kinder klappte. Im Anschluss wurde auf jedem Pferd noch eine Figur mit zwei Reitern gezeigt.

Die Trainer sind voll des Lobes für die Kinder: „Ihr habt den Voltigiersport und den Reit- und Fahrverein Altefeld sehr gut repräsentiert.“ (Emily Hartmann)