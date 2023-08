Siebte Hero-Tagung des LLH-Hero zu aktuellen Forst- und Holzthemen

Eine App für die Zukunft des Waldes

+ © Christian Siebert, 2023/nh Ein Teil der Tagung stand unter dem Aspekt, die App praktisch auszuprobieren. Dafür ging es für die Teilnehmer in den Wald, wo sie in Gruppen arbeiteten. © Christian Siebert, 2023/nh

Wie ist es möglich, den Wald zukunftsfähig und klimastabiler zu gestalten? Um diese Frage ging es kürzlich bei der siebten Hero-Fachtagung des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LLH) in Witzenhausen. Hintergrund der Tagung waren die zunehmenden Extrem-Wetterereignisse und der verstärkte Schadinsektenbefall, die Spuren in den heimischen Wäldern hinterlassen haben.

Witzenhausen – „Es gab Informationen für Waldbesitzer, mit welchen Baumarten und welcher Technik man die geschädigten Wälder klimastabiler umgestalten kann“, berichtet LLH-Mitarbeiter Christian Siebert, der die Tagung mitorganisiert hat. Dabei sei es vor allem um die Praxisorientierung gegangen.

So habe Dr. Heidi Döbbeler von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) erklärt, dass sich die Standorte für einzelne Baumarten klimabezogen verändern werden. Welche Möglichkeiten Waldbesitzer haben, können sie mittels der App „BeAm mobile“ sehen – herunterladbar über die üblichen App-Stores. Szenarien lassen sich dort bis ins Jahr 2100 berechnen.

Aufgrund der GPS-Daten der Standorte schlägt die App vor, welche Baumarten, in welchen Mischungen, gepflanzt werden können, hinterlegt sind dabei unter anderem die Risikoentwicklung beim Klima und bei und Sturmschäden. Zudem wird auch das Trockenstressrisiko der Baumarten berechnet.

„Auch Buchen werden zukünftig auf vielen Standorten Probleme bekommen“, sagt Siebert, der selbst studierter Forstwissenschaftler und Forstassessor ist und sich unter anderem mit der Holznutzung beschäftigt.

Lars Schmidt vom Deutschen Säge- und Holzindustrie Bundesverband berichtete laut Siebert, wie sich der Holzmarkt entwickeln werde. Dazu gehöre zum Beispiel, dass es in Süddeutschland weiterhin viele Sägewerke gebe, da dort einen starken Bestand an Nadelwäldern gegeben sei. Diese würden etwa ihre Sortierung und Sägetechnik eher nicht auf Laubbäume umstellen, wobei sich der Bestand in den Wäldern schon geändert habe. Aktuell besteht der Wald in Deutschland aus 44 Prozent Laub- und 56 Prozent Nadelbäumen. Bis zum Jahr 2100 werden die Laubbäume im Anteil auf 73 Prozent stark ansteigen. Zwar seien, so Siebert, von der Politik eher laubholzdominierte Mischwälder gewünscht, als Bauholz werde allerdings vor allem Nadelholz genutzt. „Die App der NW-FVA zur klimaangepassten Baumartenwahl gibt für jeden konkreten Standort alle geeigneten Baumarten an.“

Für die Holzernte und -weiterverarbeitung kommt hinzu, dass der Schadholzanteildurch mehr Fäule und Schäden stark angestiegen ist. Für Sägewerke bedeute das einen höheren Aufwand, das Holz zu sortieren, berichtete während der Tagung Roland Feit von der Abalon Hardwood Hessen GmbH über die aktuellen Herausforderungen eines nordhessischen Buchen-Sägewerks. So ist die Ausbeute an Schnittholz für etwa Brett und Balken zurückgehend. Dazu kommen Farbflecken, etwa, wenn eine Buche zu lange stehen bleibt, die mit 15 bis 30 Prozent weniger Ertrag zu Buche schlagen.

Für den hessischen Waldbesitzerverband erklärte Hubertus Freiherr Roeder von Diersburg, dass die Herausforderung sei, klimastabile Wälder aufzubauen, die in 50 bis 60 Jahren geerntet werden könnten und die nicht von Schädlingen und Stürmen dahingerafft würden. Durch die wärmeren und feuchteren Winter etwa, würden Schadinsekten nicht mehr so oft absterben. Privatwaldbesitzer stünden vor der Herausforderung, erst einmal Geld für die Beräumung einer Fläche in die Hand nehmen zu müssen. Dann gelte es, Pflanzen in guter Größe und Qualität zu bekommen und diese vor Wildschäden zu schützen. Als zusätzliche Einnahmequelle nannte Roeder von Diersburg die Zulassung eigener Saatgutbestände und die Vermarktung von Saatgut, die Bereitstellung von Ökopunkte-Maßnahmen sowie die Verpachtung für Funkmasten oder Windräder im Wald.

Im zweiten Teil besuchten die rund 45 Teilnehmer, darunter Vertreter von Forstverwaltungen, Stadtwäldern, der Kirchenwälder Mitteldeutschlands, Firmen und private Waldbesitzer zwei Freiflächen, auf denen sie zum einen die App in einer Gruppenarbeit ausprobieren konnten, zum anderen aber auch ein Areal in Augenschein nahmen, das laut Siebert schon von einem Förster entsprechend bebaut wurde.