Skoda auf Kaufland-Parkplatz angefahren: 1.000 Euro Schaden

Von: Theresa Lippe

Teilen

Blaulicht eines Polizeiautos (Symbolbild). © Carsten Rehder

Rund 1.000 Euro Schaden haben Unbekannte an einem Skoda auf dem Kaufland-Parkplatz verursacht.

Eschwege - Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege ist am Montagmorgen ein grüner Skoda Fabia angefahren und beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich zwischen 9.40 Uhr und 10.04 Uhr. An dem Skoda entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Aufgrund von Hinweisen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Es handelt sich dabei um eine 75-jährige Frau aus der Gemeinde Meinhard. tli