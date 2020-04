Sonderabfall kostenlos abgeben: Frühjahrs-Sammlung von Farben, Lacken und Sonstigem startet am Montag

So bitte nicht: Am Schadstoffmobil muss dieses Jahr mehr Abstand gehalten werden.

Die Frühjahrs-Sammlung von Sonderabfall in Kleinmengen findet auch während der Corona-Pandemie statt – allerdings muss dabei die Mindestabstandsregelung strikt eingehalten werden.

Das teilt der Werra-Meißner-Kreis mit. Pro Haushalt darf nur eine Person Sonderabfall anliefern, sie muss den Anweisungen der Mitarbeiter der Firma „Umweltservice Wartburgregion“ Folge leisten.

Start der Sammlung ist Montag, 20. April, in Hebenshausen. Nutzer können Chemikalien aus Haus, Garten und Hobbybereichen abgeben – etwa Farben, Lacke und Lösemittel, Spraydosen oder PU-Schaumdosen. Getrocknete Dispersionsfarben sind nicht schadstoffhaltig und können ausgetrocknet in der Restmülltonne entsorgt werden. Pro Sammeltour darf man maximal 100 Kilo oder Liter Schadstoffe abgeben, die Gebinde dürfen maximal 20 Kilo oder Liter groß sein. Zudem nehmen die Sammler pro Haushalt bis zu zehn Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen mit. Angenommen werden Sonderabfälle nur in der Originalverpackung, da das Umfüllen am Mobil nicht möglich und eine Analyse der Schadstoffe zwar nötig, aber vor Ort nicht machbar ist.

Für Privathaushalte ist die Sammlung kostenfrei, die Sonderabfälle können an jedem Standort der Tour abgeben werden. Nicht erlaubt sei, Schadstoffe einfach an der Haltestelle des Mobils abzustellen, wenn dieses nicht vor Ort ist. Das sei ein Straftatbestand, mahnt Umweltberaterin Gabriele Maxisch und erinnert daran, dass die Schadstoffe eine Gefahr für spielende Kinder seien. Illegale Müllablagerung sollte bei der Polizei angezeigt werden.

Die jeweiligen Termine im Kreisteil Witzenhausen: