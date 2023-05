Sontra ist bald kein Luftkurort mehr

Stadt will das Geld sparen

+ © Haukwitz/NH Gute Luft und Möglichkeiten zur Erholung zeichnen einen Luftkurort aus. Neben mehreren Merkmalen gehört auch eine Prüfung dazu. Die etwa 10 000 Euro an Kosten für diese möchte Sontra einsparen und lässt sein Prädikat als Luftkurort auslaufen. © Haukwitz/NH

Die Stadt Sontra lässt ihr Prädikat als Luftkurort aufgrund hoher Prüfkosten jetzt auslaufen

Sontra – Wer in die Stadt Sontra kommt, liest dort unter „Sontra – mehr als Mitte“ bislang auch „Historische Berg- und Hänselstadt – Staatlicher Luftkurort“. Letzteres wird bald nicht mehr Teil der Bezeichnung sein. Denn die Stadt verzichtet auf das Luftkurort-Prädikat, welches sie seit 1976 trägt. Das hat der Magistrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Auch das niedrigere und günstigere Prädikat Erholungsort strebe man nicht an.

Die Kosten

Der Hauptgrund für den Verzicht sind die Kosten für die Überprüfung. Diese wurde für Sontra zum letzten Mal Anfang 2015 durchgeführt und müsste nun wieder stattfinden. Bürgermeister Thomas Eckhardt erklärt: „Auch wenn die Luftqualität nicht schlechter geworden ist, war ein Grund für die Entscheidung die mit einer Prädikatisierung verbundenen Kosten.“ Allein für die Überprüfung der Kernstadt belaufen sich diese laut Angaben des Bürgermeisters auf etwa 10 000 Euro. Zusätzlich zu diesen Kosten für die Überprüfung muss ein Ort bestimmte Kriterien erfüllen, um die Bezeichnung tragen zu dürfen.

Laut des Regierungspräsidiums Hessen muss ein Prädikat wie das des Luftkurorts spätestens nach zehn Jahren erneut überprüft werden. Für die Anerkennung und die späteren Prüfungen muss ein Luftkurort unter anderem Gutachten über das Klima und die Luftqualität vorlegen.

Der Tourismus

Angestrebt hatte die Stadt das Prädikat einst, um attraktiver für Gäste aus den Städten zu werden. 1963 war „Am Ameisenholz“ das Awo-Familien-Feriendorf entstanden. Zeitweise wurden rund 80 000 Übernachtungen pro Jahr in Sontra gezählt. Diese Zahl habe man erhalten wollen.

Indem Sontra das Prädikat nun auslaufen lässt, spart die Stadt diese Kosten. Eckhardt „Dieses dadurch eingesparte Geld soll für den Ausbau der touristischen Infrastruktur investiert werden.“ Es werde beispielsweise in den Ausbau der Wander- und Radwege fließen. Wie er auf der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung erklärte, sei das Prädikat für Gäste heute nicht mehr ausschlaggebend dafür, dass sie Sontra besuchen. Weitaus mehr punkte Sontra mit Eigenschaften wie der Familienfreundlichkeit. Zusätzlich wirbt die Berg- und Hänselstadt seit einigen Jahren mit dem Slogan „Sontra – mehr als Mitte“.

Der Werra-Meißner-Kreis

Im Werra-Meißner-Kreis gibt es mit Sontra fünf prädikatisierte Orte. Bereits auf das Prädikat verzichtet haben die Kommunen Nentershausen und Ronshausen.

Dudenrode (Bad Sooden-Allendorf) ist seit 1974 und Ziegenhagen (Witzenhausen) seit 2022 Erholungsort. Damit sind sie stark auf die Themen Urlaub, Freizeit und Erholung ausgerichtet. Dohrenbach (Witzenhausen) gilt seit 1978 als Luftkurort. Besonders lang trägt die Kernstadt Bad Sooden-Allendorf ihr Prädikat. Sie gilt seit dem Jahr 1881 als Heilbad und wurde Ende Februar erneut geprüft. (Eden Sophie Rimbach)