1.000 Euro Schaden bei Unfall mit Reh zwischen Ulfen und Sontra

Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein Reh ist nach einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Ulfen und Sontra verendet. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Sontra/Ulfen – Ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand am Dienstagabend (6. Juni) bei einem Wildunfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-Jähriger aus Sontra gegen 21:45 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Ulfen und Sontra unterwegs, als sein Fahrzeug mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. (esr)