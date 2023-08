Zwei Wochen Spiel, Spaß und Freude für Schulkinder durch die Awo-Jugendförderung

Von: Theresa Lippe

Teilen

Bei den Ferienspielen der Awo-Jugendförderung haben insgesamt 69 Kindern mitgemacht. Hier ist in Teil der Gruppe im Kegelcenter Sontra. © privat

Das zweiwöchige Ferienspiel-Angebot wurde, wie in Sontra traditionell, wieder sehr gut von Eltern und Kindern angenommen.

Sontra – Somit konnten wie in den Vorjahren insgesamt 69 Kindern unvergessliche Tage geboten werden. „Die Ferienspiele dienen zum einen dazu, den Kindern ein unterhaltsames und schönes Ferienprogramm zu bieten, zum anderen sollen die Eltern entlastet werden, die in den Ferien arbeiten müssen und keine private Betreuung für ihre Kinder gewährleisten können“, sagt Monique Laubach.

Im Programm finden sich viele Klassiker wieder: zum Beispiel der Besuch im Schwimmbad und im Kegelcenter in Sontra. Ebenso konnten die Kinder sich kreativ austoben und eigene Caps designen und bedrucken, Spachtelbilder malen sowie Kugelschreiber und Schalen aus Epoxidharz herstellen. „Höhepunkt der ersten Woche war die Tagesfahrt in den Fort-Fun-Freizeitpark mit der gesamten Gruppe“, berichtet Laubach. Auch in der zweiten Woche lockte das Programm mit viel Action.

So konnten die Kinder Wasserraketen basteln und abschießen oder sich auch in der Koch-AG mit dem Namen „Küchenschlacht“ austoben.

„Zu Ende gingen die zwei abwechslungsreichen Wochen mit einem Abschlussfest mit Tanz- und Turnvorführungen der Kinder sowie dem Mixen von alkoholfreien Cocktails.“ Dem Ferienspielteam sei es wieder wichtig gewesen, nicht nur eigenständige Programmbausteine anzubieten, sondern auch die örtlichen Vereine wieder mehr zu involvieren.

„Dadurch konnten wir an zwei Tagen schöne Stunden im Kegelcenter Sontras verbringen. Die Kinder freuen sich darauf immer besonders“, sagt Benjamin Franke. Für alle übrigen Aktivitäten standen in diesem Jahr wieder die Räumlichkeiten und Außenanlagen der Adam-von-Trott Schule zur Verfügung.

Das Sontraer Ferienspiel- Team verfügt seit Jahren über einen großen, zuverlässigen und engagierten Teamerpool, ohne den eine Betreuung in dieser Form nicht möglich wäre. Organisiert hat das Angebot die Awo-Jugendförderung in Sontra mit den Verantwortlichen Monique Laubach und Birgit Jäger (Awo-Jugendförderung) sowie Benjamin Franke (Sozialarbeit an Gesamtschulen im Werra-Meißner-Kreis).

„Wir möchten uns bei allen Teamern und Teamerinnen für die schöne Zeit bedanken. Unser Dank gilt aber auch den Verantwortlichen des Werra-Meißner-Kreises, der Stadt Sontra, dem Awo-Ortsverein, der Sparkasse Werra-Meißner, dem Unternehmen Persch die Küche, den kooperierenden Vereinen der Stadt und der Adam-von-Trott Schule für die freundliche Beherbergung“, sagt Monique Laubach. (Theresa Lippe)