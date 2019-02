Skurriler Unfall im Werra-Meißner-Kreis: Betrunkene fährt auf Panzer-Rampe

Unfallort: Am Bahnhof in Sontra geschah der ungewöhnliche Unfall.

Eine Betrunkene hat einen recht ungewöhnlichen Unfall am Bahnhof in Sontra verursacht. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen auf eine Panzer-Beladerampe und beendete die Fahrt im Gleisbett.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Freitagabend im Werra-Meißner-Kreis. Zuerst berichteten unsere Kollegen von der Werra Rundschau über den Unfall.

Eine unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinfluss stehende 28-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard (Werra-Meißner-Kreis) fuhr laut Polizeiermittlungen gegen 20 Uhr die Mühlbergstraße in Richtung des Bahnhofs in Sontra.

Am Bahnhof angekommen, fuhr die Frau schließlich im offenbar berauschten Zustand mit dem Auto auf eine Beladerampe für Panzer. Mit dem Wagen fuhr die Frau bis zum Ende der Rampe. Das Auto stürzte anschließend in ein stillgelegtes Gleisbett. Im Gleisbett fuhr die Autofahrerin noch rund 50 Meter weiter - bis sie mit dem stark beschädigten Wagen liegen blieb. Früher gab es eine Kaserne in Sontra. Die Rampe ist laut Polizei wahrscheinlich ein Überbleibsel aus dieser Zeit.

Unfall in Sontra: Frau erleidet Verletzungen

Die 28-Jährige überstand den Unfall nicht unbeschadet: Die Airbags lösten nach Angaben der Polizei in Sontra beim Aufprall des Fahrzeugs aus. Dabei wurde die Fahrerin im Gesicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Eschwege gebracht. Im Krankenhaus kam es zur Blutentnahme, da die Frau offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Im Klinikum fand man in der Kleidung der Frau zudem Betäubungsmittel. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Durch den Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Eine Gefährdung für den Bahnverkehr lag zu keinem Zeitpunkt vor, da es sich um ein stillgelegtes Gleis handelte. Das Fahrzeugwrack wurde auf Veranlassung der Bundespolizei aus dem Gleis geborgen.

(dob/Robin Kemmsies)

Karte: Hier passierte der Unfall in Sontra