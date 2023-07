Sontra: Alkoholisierter Fahrer baut Unfall und flieht

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Rund 7.000 Euro Schaden sind am Mittwochabend (12. Juli) bei einer Unfallflucht in Sontra entstanden.

Sontra- Laut Polizei beschädigte am Mittwoch gegen 21.15 Uhr ein 37-Jähriger aus Weißenfels (Sachsen-Anhalt) mit seinem Wagen beim Ausparken einen Fahrradständer an der „Niederstadt“ in Sontra und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei wurde das Auto auf der gesamten Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen konnte dann auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes wieder aufgefunden werden, wobei der Fahrer nunmehr auf dem Beifahrersitz saß und angab, eingeschlossen zu sein.

Kurz darauf verlor er das Bewusstsein (oder schlief ein), worauf ein Rettungsdienst und Feuerwehr angefordert wurden. Kurz vor 22 Uhr war der 37-Jährige wieder bei Bewusstsein (wach) und es gelang ihm, durch das hintere Fenster aus dem Auto zu kriechen. Ein Alkoholtest war nicht mehr möglich, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem verfügt der Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Hinsichtlich des Verbleibs der Fahrzeugschlüssel/Fahrereigenschaft dauern die Ermittlungen an. tli