Awo-Einrichtungen in Sontra veranstalten gemeinsames Nachbarschaftsfest

Von: Eden Sophie Rimbach

Wilhelm Holzhauer zeigt das Plakat zum Nachbarschaftsfest. Mit dem alten Schulhof der Regenbogenschule haben die Awo-Einrichtungen Sontras den passenden Ort zum Fest für Interessierte aller Altersklassen gefunden. © Eden Sophie Rimbach

Alle Awo-Einrichtungen und -Beratungsangebote auf einem Platz: Das soll das Nachbarschaftsfest in Sontra ermöglichen. Stattfinden soll es am Samstag (17. Juni) von 14 bis 18 Uhr.

Sontra – Zum ersten Nachbarschaftsfest der Awo in Sontra lädt diese am Samstag (17. Juni) herzlich ein. Alle Einrichtungen und Angebote der Awo in Sontra werden sich auf dem ehemaligen Schulgelände der Regenbogenschule am Kirchplatz vorstellen.

Wilhelm Holzhauer, Vorsitzender des Awo-Ortsvereins Sontra, weiß, dass die Awo hier besonders vielfältig aufgestellt ist. Die Idee hinter dem Fest sei daher, alle Einrichtungen und Beratungsangebote vorzustellen. „Der Weg dahin ist oft nicht klar“, weiß er. Entsprechend sind alle Interessierten dazu eingeladen, die Akteure der Angebote in Sontra beim Fest kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. „Es hilft wirklich weiter, wenn man die Leute kennt“, sagt Holzhauer mit Blick darauf, dass das Angebot den Zugang zur Awo erleichtern soll.

Damit der Nachmittag von 14 bis 18 Uhr zu einer schönen Veranstaltung für Familien wird, haben die Awo-Einrichtungen ein buntes Programm zusammengestellt. Auf Kinder und Jugendliche warten unter anderem der Riesenkicker der Jugendförderung und der Schulsozialarbeit. Die Awo-Kita Villa Kunterbunt kommt mit Spiel- und Malangebot sowie Kinderschminken. Die Schulkindbetreuung wird kommen und auch das Spielmobil bringt Abwechslung.

Das Programm bei Kaffee und Kuchen vom Ortsverein gestalten Musikzüge aus Sontra und eine Tanzgruppe. Snacks aus ihren Heimatländern bringen geflüchtete Einwohner Sontras mit. Angesprochen haben sie das Seniorenzentrum und die Flüchtlingsbetreuung.

Vorstellen werden sich zudem Awo mobil, die Pflegeschule und Essen auf Rädern sowie das neu geplante Quartier. Auch Infos zu Job- oder Engagement-Möglichkeiten erwarten die Besucher. Wichtig sei es laut Holzhauer auch, dass sich die Akteuere der Angebote untereinander kennen, um Menschen an das richtige Angebot verweisen zu können. Ebenfalls vor Ort werden die Beratungsangebote der Awo sein. Geplant wird das Fest um Initiator Holzhauer seit Januar. Alle Akteure freuen sich auf einen schönen Nachmittag ganz im Sinne der guten Nachbarschaft. (Eden Sophie Rimbach)