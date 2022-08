Kirchen-Kabarett in Ulfen

Brückenschlag zwischen Politik und Religion

+ © Presse Ingmar Maybach Ingmar Maybach ist selbst evangelischer Pfarrer – und Kabarettist. © Presse Ingmar Maybach

Für die Kirchen-Kabarett-Show mit Pfarrer Ingmar Maybach in Ulfen gibt es die Karten ab sofort im Vorverkauf.

Ulfen – Kirche und Kabarett – passt das zusammen? Pfarrer Ingmar Maybach meint: Unbedingt! Wie beides eine gelingende Einheit bilden kann, zeigt der bundesweit erfolgreiche Kirchenkabarettist in seiner christlich-satirischen Unterhaltung, mit der er am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr in Ulfen gastiert. Nach dem Arzt kommt der Pfarrer – seit einigen Jahren auch im Kabarett, denn wie Eckart von Hirschhausen wirklich Mediziner ist, ist Ingmar Maybach tatsächlich evangelischer Pfarrer.

Bei der „Wort-zum-Sonntag-Show“, so der Titel des neuen Programms, gibt es wieder einen augenzwinkernden Blick hinter die kirchlichen Kulissen und in gewohnt geistreicher Weise den „Brückenschlag zwischen Politik und Religion“ (ARD). Auch auf die Entbehrungen der Corona-Zeiten macht der Kirchenkabarettist sich einen musikalischen Reim. Selbst der Tod wird diesmal auf die Schippe genommen, von der ihm auch ein Kabarettist nicht springen kann.

Ulfen: Tickets für Kirchen-Kabarett jetzt im Vorverkauf

Ein großer Spaß für alle, die einen neuen Blick auf kirchliches Treiben und Selbstverständnis wagen wollen. Dabei muss man nicht bibelfest oder ein fleißiger Kirchgänger sein, um über die Ausführungen des Soziologen, Theologen und Kabarettisten herzhaft lachen zu können. Der Pfarrer stand als politischer Kabarettist bereits mit Bodo Wartke, Arnulf Rating, Urban Priol und Kurt Krömer auf der Bühne. Durch den Kontakt zum Babenhäuser Pfarrerkabarett während des Vikariates erfolgte der Wechsel in das Genre des Kirchenkabaretts.

Seitdem haben in über 700 Vorstellungen mehr als 80 000 begeisterte Zuschauer den „Spaßmacher Gottes“ erlebt. Von 2007 bis 2011 war er Pfarrer in Ueberau, dem „Roten Dorf“ im Odenwald. Als einziger Pfarrer in Deutschland stand er einem echten Kommunisten (DKP) als Ortsvorsteher gegenüber – als „Don Camillo“ im Odenwald.

Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro bei Edeka und Landbäckerei Liese in Ulfen und an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es im Internet unter pfarrer-maybach.de

Von Emily Hartmann