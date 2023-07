Glasfaser soll in jeden Haushalt verlegt werden

Sontra

+ © Gregor Ott Symbolischer Spatenstich für die Zusammenarbeit zwischen Sontra mit Bürgermeister Thomas Eckhardt (Zweiter von rechts) und dem Anbieter „Unsere Grüne Glasfaser“. © Gregor Ott

Sontra will Glasfaser für jeden Haushalt und damit das Ende des langsamen Internets. Der Anbieter „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) hat bereits mit dem Ausbau begonnen.

Sontra – Nachdem sich die Stadt Sontra für den Ausbau der digitalen Infrastruktur mit Glasfaser durch „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) entschieden hatte, luden Bürgermeister Thomas Eckhardt und der Anbieter „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) in dieser Woche zu einem offiziellen Spatenstich nach Sontra ein. Der Ausbau hatte bereits Anfang Mai begonnen.

Zuvor wurden in Sontra, Wichmannshausen und Ulfen bereits die Standorte für den zentralen Hauptverteilerpunkt (sog. „Point of Presence“; kurz: PoP) festgelegt.

„Der PoP ist ein kleines Gebäude. Von hier aus werden unterirdisch Glasfaserbündel zu weiteren Verteilern im gesamten Ort und von dort aus auf Wunsch in jedes einzelne Haus bzw. die Wohnung verlegt – sowohl in Ein- als auch in Mehrparteienhäuser“, erklärte ein Sprecher von UGG.

Mitte Juli werde der PoP nach Ulfen geliefert und mithilfe eines Krans auf der Industriestraße errichtet.

Bürgermeister Thomas Eckhardt zeigte sich erfreut über den zukünftigen Glasfaseranschluss für Sontra und die Zusammenarbeit mit UGG: „Wir freuen uns, dass der Glasfaserausbau nun startet und neben der Kernstadt die zwölf Stadtteile von Sontra mit leistungsfähiger Glasfaser von Unsere grüne Glasfaser ausgestattet werden. Von der Glasfasertechnologie profitieren nicht nur unsere Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die hier ansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen“, so Eckhardt.

Aleksa Bajic, Mitarbeiterin von UGG, versprach einen schnellen Baubeginn und -abschluss. „Wir freuen uns sehr, dass sich Sontra für einen Ausbau mit UGG entschieden hat. Als starker Partner übernehmen wir nun die notwendigen Arbeiten, um zügig leistungsfähige digitale Infrastruktur in die Stadt zu bringen.“

Mit dem Glasfaserausbau sollen lange Ladezeiten und langsames Internet bald der Vergangenheit angehören.

Wer Interesse an einem Glasfaser-Hausanschluss hat, kann sich noch an den in Sontra verfügbaren Internetanbieter O2 wenden und mit einsteigen.

(Kim Hornickel)