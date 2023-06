Die fünfjährige Ylvie aus Sontra spendet ihr Haar

Von: Eden Sophie Rimbach

Mit kurzen Haaren auf dem grünen Sofa in der WR-Redaktion: Ylvie Pippert erzählt von ihrer Haarspende. © Eden Sophie Rimbach

Erkrankten Kindern möchte die fünfjährige Ylvie Pippert aus Sontra helfen. Gespendet hat sie zwei 45 Zentimeter lange Zöpfe.

Sontra – Fünf Jahre lang und damit seit ihrer Geburt hat Ylvie Pippert aus Sontra ihr Haar wachsen lassen – und sich vor kurzem dazu entschieden, ihre langen Haare zu spenden. „Ich wollte gerne meine Haare für kranke Kinder spenden“, erzählt die Fünfjährige und man merkt, dass sie sich ihrer Sache von Anfang an ganz sicher war. Bereut hat Ylvie den Schritt zur Spende von 45 Zentimetern Haar nicht, wie auch ihre Mutter Elena erzählt.

Auf die Idee zur Haarspende kam die Fünfjährige durch eine Freundin, die mit ihrer Mutter in Rockensüß Brennball spielt. Durch die von Michaela Schlicht gestartete Spendenaktion (siehe Kasten) war auch sie auf das Thema aufmerksam geworden und hatte sich für eine Spende entschieden. Sie habe gesagt, dass Ylvies Haare perfekt dafür seien. Die Fünfjährige war schnell fest entschlossen.

Spendenaktion von Michaela Schlicht Michaela Schlicht aus Wichmannshausen hat eine Spendenaktion für den Verein für krebskranke Kinder Kassel ins Leben gerufen (wir berichteten). Seit April und bis Ende Juni kann Haar ab einer Länge von 25 Zentimetern (siehe Anleitung: haare-spenden.de) direkt oder postalisch über Ford König in Eschwege an Michaela Schlicht abgegeben werden. Anfang Juli wird aus allen Namen der Gewinner eines Gutscheins zum zweitägigen Fahren eines Ford Mustang ausgelost. (esr)

Geplant sei gewesen, dass die junge Sontraerin sie zum Friseur begleiten und erst einmal zusehen sollte. „Es war ihr erster Friseurbesuch“, erzählt Mutter Elena. Nicht einmal die Spitzen von Ylvies Haar hatte die Familie geschnitten. Wenngleich die Spende der Freundin an dem Tag nicht stattfand, war sich Ylvie beim Friseur sicher: „Die machen das gut.“

Anfangs hatte Elena Pippert die Befürchtung, dass ihre Tochter den Schritt bereuen und ihre langen Haare vermissen würde: „Eigentlich war ich immer noch ein bisschen skeptisch und Ylvie hat mir gut zugeredet, dass das eine sehr gute Idee wäre, die Haare abzuschneiden.“

Kurz vor der Haarspende beim Friseur: Die fünfjährige Ylvie Pippert hat 45 Zentimeter ihres Haares für den guten Zweck gespendet. © Privat/nh

Am Dienstag (9. Mai) um 14 Uhr war es schließlich so weit: Eine Stunde vor der Freundin spendete Ylvie ihr Haar. Als die Eltern fragten, ob sie eine Haarsträhne zur Erinnerung behalten möchte, stand für sie fest, dass das nicht möglich sei, da all ihr Haar gebraucht werde. Im Kindergarten verriet sie vorher nichts, zeigte den Erzieherinnen am nächsten Tag ganz stolz die neue Frisur. Auch sie reagierten begeistert. Die Mutter erzählt, dass Ylvie zuvor oft Flechtfrisuren getragen habe, die kurzen Haare jetzt im Kindergarten bei Sport und Essen nicht mehr stören.

Gern würde Ylvie das Kind kennenlernen, dem die Spende zugute kommt. Da mehrere Spenden für eine Perücke benötigt werden, sei das allerdings nicht möglich. (Eden Sophie Rimbach)