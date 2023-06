Drei Einwohner Breitaus geben Heft zur Mundart des Ortsteils heraus

Von: Eden Sophie Rimbach

Viele Stunden haben (von links) Otto Hollstein, Richard Kröll und Traude Walter gemeinsam bei Krölls Computer gesessen und nach Definitionen und Beispielsätzen für die Wörter gesucht. © Eden Sophie Rimbach

Wörter aus dem Dialekt haben Otto Hollstein, Richard Kröll und Traude Walter gesammelt und in „Mundart in Breitau“ zusammengefasst.

Breitau – Ein Heft über die Mundart Breitaus haben Richard Kröll, Otto Hollstein und Traude Walter zusammengestellt. Mit „Mundart in Breitau“ möchten sie den Dialekt auch an jüngere Generationen weitergeben und erhalten. Aufgebaut ist es wie eine Art Lexikon, führt die Wörter von A bis Z mit Erläuterung und Beispielsätzen auf. Hinzu kommen Fotos aus früheren Zeiten. Die Idee dazu hatte Kröll, für den das Interesse an der Breitauer Mundart groß ist. Seit rund 60 Jahren bekommt er den Dialekt mit, verrät aber schmunzelnd: „Und hab’s bis heute nicht richtig gelernt.“

Denn der 82-Jährige stammt gebürtig aus Niederlahnstein im Rhein-Lahn-Kreis (Rheinland-Pfalz). Anfang der 1960er-Jahre kam er durch die damals neu errichtete Kaserne (später Husaren-Kaserne) nach Sontra und durch seine erste Ehefrau nach Breitau. Für „Mundart in Breitau“ suchte er sich Unterstützung bei Traude Walter (84) und Otto Hollstein (81). Beide leben seit ihrer Geburt in Breitau, sind mit Wörtern wie „liffersch“, „Schmerhut“ oder „versollerieren“ aufgewachsen. Sie erklären, dass die Einwohner ab etwa einem Alter von 60 Jahren den Dialekt noch sprechen. Regionale Unterschiede zeigen sich schon im Vergleich zu Wörtern, die im Nachbarort Ulfen verwendet werden.

Eine Schwierigkeit beim Zusammenstellen des Heftes war laut Hollstein: „Manches ist schwer zu schreiben.“ Entsprechend verbrachten die drei Autoren viele Stunden bei Kröll. Freitagabends trafen sie sich, hatten auch viel zu lachen, wenn sich aus der Frage nach einem Wort eine lebhafte Unterhaltung ergab. „Wir sind ja auch gut versolleriert worden“, erklären die drei mit Blick auf die Bewirtung durch Angelika Kröll. Woher „versollerieren“ für „versorgen“ oder „bewirten“ stammt, wissen die drei nicht genau. Kröll, der sich selbst als „interessierten Laien“ bezeichnet, hat die Vermutung, dass sich das Wort von „Sold“ ableiten lässt.

Eine Erinnerung aus seiner frühen Zeit in Breitau verbindet er mit „Gewänge“. Denn als ihn seine Schwiegermutter nach der Arbeit aufs Feld schickte, fragte er dort schließlich: „Bin ich hier richtig im dritten Gewäng?“, und stieß auf unerwartete Reaktionen. Was er damals noch nicht wusste und heute im Heft schreibt: Hinter dem „Gewänge“ verbirgt sich „Gewende“. Früher wurde zusammenhängendes Acker- oder Wiesenland in mehrere Teile aufgeteilt. Am Anfang und Ende gab es Wendewege.

Aus dem Alltag verschwunden sind Wörter wie „Schmerhut“ (Haut auf dem Flomenfett des Schweins) oder „Sengfeng“ (Luzerne-Klee als Viehfutter). Auch die beim Steuern eines Kuhgespanns genutzten Befehle „Ha rem“ (links herum) und „Hotte rem“ (rechts herum) werden nicht mehr genutzt. „Liffersch“ und damit zu dünn angezogen sein und den „Zustreckweg“ als Abkürzung benutzen kann man aber bis heute. Bei der Gestaltung des Heftes half Sohn Udo Kröll. Ein Exemplar kann für vier Euro bei den Autoren erworben werden. Der Gesamtbetrag wird dem Förderverein zur besonderen Verwendung für das Dorf zur Verfügung gestellt. Mit Blick auf die große Nachfrage ist eine zweite Auflage in Arbeit. (Eden Sophie Rimbach)

Kontakt: Richard Kröll, Tel. 0 56 53/9 13 04, Traude Walter, Tel. 0 56 53/7354, Otto Hollstein, Tel. 0 56 53/7363