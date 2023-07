Party für Special Olympics-Gewinner Matthias Deiß

Von: Kim Hornickel

Eine Unterschrift bitte: Special-Olympics-Gewinner Matthias Deiß Mitte verewigt sich bei einer Feier im Schlosshof Boyneburg in Wichmannshausen im „Kupfernen Buch“ der Stadt Sontra. © kim hornickel

Eine Party für Matze: Die Wichmannshäuser haben den Special Olympics-Gewinner Matthias Deiß geehrt. Ein besonderer Tag für den Olymiponiken.

Wichmannshausen – Auf den Bänken und rund um die Stehtische im Schlosshof Boyneburg in Wichmannshausen ist am Dienstagabend kein Platz mehr frei – alle wollen sie dabei sein, wenn sich Special-Olympics-Gewinner Matthias Deiß in das „Kupferne Buch“ der Stadt Sontra einträgt.

In der Mitte des Schlosshofes sitzt Matthias Deiß auf einer Bank, mit dem Rücken zur Museumsmauer und lächelt. Heute geht es nur um ihn, dem Gewinner im inklusiven Boccia.

Proppenvoll war es im Schlosshof Boyneburg in Wichmannshausen zur Feier für Special-Olympics-Gewinner Matthias Deiß. © Hornickel, Kim

Um seinen Hals hängen die beiden Gold- und eine Bronzemedaille. Deiß hat es geschafft, bei der Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die im Juni in Berlin stattfand, Gewinne für Hessen einzufahren.

An diesem Sommerabend lassen ihn die Wichmannshäuser dafür noch einmal hochleben. Eingeladen hatte die Stadt Sontra zu einem Grillfest und zur Feier für Deiß. „Ich habe das dann in der Dorf-App geteilt,“ erzählt Ortsvorsteher Herbert Cebulla und zeigt auf einen grünen Chatverlauf auf seinem Handy. Und weil die Wichmannshäuser ihren „Matze“, schon seit 30 Jahren kennen, setzten die Zuschauer auch gleich zu einer spontanen La-Ola-Welle für ihren Champion an.

Die Stimmung ist ausgelassen, Bürgermeister Eckardt hält eine kurze Rede, bei der sich der ein oder Zuschauer gerührt die Tränen aus den Augen wischt. „Ich bewundere deine Motivation, lieber Matthias. Wir sind stolz, einen solchen Bürger bei uns zu haben.“ Eckardt erlebe „unseren Matze“ bei vielen Veranstaltungen als „guten Menschen, der die Nähe zu anderen Menschen sucht“.

Als Herbert Cebulla auch der Familie und dem Sport-Team für deren Unterstützung dankt, bricht auch dem Ortsvorsteher kurz die Stimme, Deiß Schwester Bianca Jakobi schluchzt bewegt. Auch Matthias Deiß kann sich bei so vielen lieben Worten die Tränen nicht verkneifen.

Als Bürgermeister Eckardt ihm eine Goldmedaille der Stadt Sontra überreicht – die extra für Deiß erfunden wurde – und dann noch ein T-Shirt von Deiß´ Lieblingsteam, dem FC Schalke 04, mit den Unterschriften aller Mannschaftsmitglieder aus der Tasche zieht, hat der Boccia-Profi seine Emotionen nicht mehr im Griff. Zur Auflockerung und damit Deiß sich erst einmal fangen kann, starten die Zuschauer gleich noch eine La-Ola-Welle.

Dann erklärt Bürgermeister Eckardt noch, dass die das Mannschafts-T-Shirt extra auf Anfrage der Stadt für Deiß angefertigt wurde. Und auch Hänselmeister Daniel Kohl schlägt schnell noch sein schweres Buch auf, in dem sich Matthias Deiß verewigt – gleich neben Ministerpräsidenten und anderem hohen Besuchern.

Nach so viel Aufregung muss sich Matthias Deiß erst einmal hinsetzen – bei so vielen Geschenken und Würdigungen ist er lieber sprachlos. Doch es wird nicht der letzte Jubel für ihn sein, die Wichmannshäuser werden „ihren Matze“ noch oft hochleben lassen – immerhin ist er jetzt eine echte Berühmtheit.

(Kim Hornickel)