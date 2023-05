Übung für den Ernstfall

Sontra

+ © Privat/nh Sternübung der Jugendfeuerwehren der Stadt Sontra: Das Bild zeigt Matthias Reiter (von links), Stadtjugendfeuerwehrwart Florian Faltus erster Stadtrat Alwin Hartmann und stellvertretende Stadtbrandinspektor Dirk Linhose. © Privat/nh

Die Jugendfeuerwehr Sontra hat ihre erste Sternübung durchgeführt. Dabei wird der Rettungseinsatz unter möglichst realistischen Bedingungen trainiert.

Sontra – Zum ersten Mal hatten Stadtjugendfeuerwehrwart Florian Faltus und sein Stellvertreter Johannes Bachmann die Jugendfeuerwehren aus Breitau, Paffenbachtal, Sontra, Ulfen und Wichmannshausen zu einer Sternübung nach Sontra eingeladen.

Doch was ist eine Sternübung? Für die Sternübung haben sich die Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteilfeuerwehren und der Kernstadt jeweils ein entsprechendes Übungszenario unter möglichst realistischen Bedingungen für ihre Jugendlichen überlegt.

Unter anderem wurde eine Person über eine schiefe Ebene gerettet, es wurde ein Löschangriff durchgeführt und eine Unfallstelle auf der Autobahn abgesichert. Des Weiteren gab es zwei Stationen, bei denen die Teamfähigkeit im Fokus stand und knifflige Aufgaben mit Spiel und Spaß gelöst werden mussten. Alles in allem herausfordernde Angelegenheit für alle beteiligten Jugendfeuerwehren.

Der neue Stadjugendfeuerwehrwart Florian Faltus bedankte sich zum Abschluss der Sternübung bei allen Helfern und vor allem bei den Jugendlichen, die an diesem Tag seiner Einladung gefolgt sind. Der erste Stadtrat Alwin Hartmann sowie der stellv. Stadtbrandinspektor Dirk Linhose schlossen sich in ihren Grußworten dem Stadtjugendfeuerwehrwart an und betonten, wie wichtig eine gute Jugendarbeit für Zukunft der Feuerwehren der Stadt Sontra ist.

Zu guter Letzt gab es für alle Beteiligten noch eine ganz besondere Überraschung:

Die insgesamt 70 Jugendfeuerwehrfrauen und -männer konnten neue Sicherheitsschuhe in Empfang nehmen, die vom Magistrat der Stadt Sontra beschafft wurden.

Weitere 30 Paar spendete Florian Faltus in der Hoffnung, diese an weitere neue Jugendfeuerwehrmitglieder aushändigen zu können.

Mit dieser Aktion wolle die Stadt wieder einmal neben weiteren Aktivitäten und Unterstützungen der Feuerwehren unterstreichen, wie wichtig der Schutz der Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden ist. Für die zügige und reibungslose Beschaffung dankte der erste Stadtrat, Dirk Linhose und auch Florian Faltus dem Geschäftsführer Matthias Reiter der Firma Reiter Arbeitsschutz aus Sontra.

(Theresa Lippe)