„Digifestival“ findet im Sontraer Freibad statt

Von: Marius Gogolla

Beim Digifestival Vol. III in Sontra können die Besucher unter anderem Virtual Reality erleben. © Stadt Sontra/Archivbild

Schnorcheln in einer tropischen Unterwasserwelt, eine Reise in die Vergangenheit oder die Freiheit des Fliegens erleben – das alles ist auf dem kostenlosen „Digifestival Vol. III“ virtuell möglich.

Sontra – Die Veranstalter rund um das Team von „Werra.Meißner-Digital“ laden dazu am Sonntag, 10. September, ab 13 Uhr in das Freibad in Sontra ein. Besucher haben die Möglichkeit, in „eine Welt jenseits der Vorstellungskraft beim Digifestival Vol. III - Virtuelle Welten“ einzutauchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Schnorcheln in einer virtuellen Riffumgebung im Sontraer Freibad und das Erkunden exotischer Unterwasserwelt ist eine der Attraktionen auf dem Digital-Festival. Beim Abtauchen in die virtuelle Oase verschwimmen laut Mitteilung „die Grenzen zwischen Realität und Fantasie“.

Wer lieber auf trockenem Boden bleibt, hat mit der Firma Time-Ride (engl. Zeitreise) aus Frankfurt die Möglichkeit, virtuell in vergangene Zeiten zu reisen. Mit der virtuellen Brille geht es unter anderem nach Frankfurt im Jahr 1891 oder Köln im Jahr 1926. Für alle, die den Nervenkitzel in der Luft suchen, wird ein besonderes Highlight geboten: Dank Icaros und innovativen Geräten, können die Besucher einen virtuellen Skydiving-Sprung erleben und die Freiheit des Fliegens beinahe spüren.

„Ich freue mich, dass wir in Zusammenarbeit mit Werra-Meissner.Digital das Digifestival Vol. III bei uns im Freizeit- und Erlebnisbad in Sontra feiern“, sagt Sontras Bürgermeister Thomas Eckhardt. „Alle sind herzlich eingeladen. In der heutigen Zeit ist die digitale und virtuelle Welt überhaupt nicht mehr wegzudenken.“ Auf dem Digifestival werden Technologien der Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Extended Reality (XR) in den Mittelpunkt gestellt. Der Eintritt in das Freibad ist für die Besucher kostenlos. (Marius Gogolla)