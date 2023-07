Beschicker boten Regionales und Selbstgemachtes in Wichmannshausen an

Von: Kim Hornickel

Feierabendmarkt in Wichmannshausen und die Kindertagesstätte „Bunte Welt“ war auch dabei. Der nächste Feierabendmarkt findet am 20. September in Reichensachsen statt. © Stadt sontra

Einen Bummel über den sommerlichen Feierabendmarkt in Wichmannshausen unternahmen gleich so viele Menschen, dass es am Mittwoch voll wurde im Schlossinnenhof.

Wichmannshausen – Wie die Stadt Sontra mitteilt, waren einige Hundert Gäste gekommen, um zu Stöbern und zu Schlendern. Gleich im Anschluss der Eröffnung des Marktes durch Stadtrat Alwin Hartmann zeigten die Kinder der Kindertagesstätte „Bunte Welt“, wie schön sie Lieder zum Thema Tiere singen können. Danach strömten die Besucher an die Verkaufsstände. Ein breites Angebot an regionalen Produkten, Köstlichkeiten, selbst gemachte Kleidung und Schmuck wurde geboten.

Auch die Kuchen der Walking-Gruppe Wichmannshausen, die in der Musemsscheune serviert wurden, sowie das Essen von Peter Rosskopf muss alle Besucher überzeugt haben, denn am Ende des Abends war auf deren Schild zu lesen „Ausverkauft – Danke“. Eine ganze Palette an Erfrischungen hielt das Team vom Museumsverein bereit. Neben Kaltgetränken gab es Sommercocktails und Wein im Angebot und Jan Finkhäuser lud die Gäste auf eine musikalische Reise ein.

Aber nicht nur vor den Ständen, auch dahinter war die Stimmung ausgelassen. Viele Marktanbieter kennen sich schließlich schon von vergangenen Feierabendmärkten. Ihr Fazit nach einem weiteren Markttag: „Tolles Wetter, wunderbares Ambiente, ein prima Beitrag der Kindertagesstätte, klasse Musik, abwechslungsreiches Marktangebot, zufriedene Besucher – da hat alles gepasst.“

Unter dem Motto „Drei Kommunen, ein Gedanke“ seien sich die drei Bürgermeister Thomas Eckhardt (Sontra), Mario Hartmann (Ringgau) und Timo Friedrich (Wehretal) einig, dass dieses Gemeinschaftsprojekt auch zukünftig ein fester Bestandteil der kommunalen Zusammenarbeit sein werde, erklärten sie in einer Pressemitteilung. Und der nächste Feierabendmarkt ist auch schon geplant: Am 20. September in Reichensachsen. red/kh