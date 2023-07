100 Kinder und Jugendliche sind beim Stadtentscheid in Sontra dabei

Von: Emily Spanel

Der Bundeswettkampf der Jugendfeuerwehren für die Jugendfeuerwehren der Stadt Sontra und der Gemeinde Herleshausen wurde in Sontra ausgerichtet. © Florian Faltus/nh

Über 100 Kinder und Jugendliche haben Sontras Stadtjugendfeuerwehrwart Florian Faltus, Bürgermeister Thomas Eckhardt und Stadtbrandinspektor Andre Bernhardt jüngst im Heinrich-Schneider-Stadion in Sontra begrüßt.

Sontra – Für die Jugendfeuerwehren der Stadt Sontra und der Gemeinde Herleshausen stand der Bundeswettkampf auf dem Programm. Die Kinderfeuerwehren absolvierten dazu ein Spiel ohne Grenzen.

Trotz der warmen Temperaturen gaben die Kinder und Jugendlichen Vollgas, um ihr Können zu zeigen. Bürgermeister Thomas Eckhardt fand viele lobende Worte für alle Teilnehmer. Aber auch bei den Jugendwarten, bei den Wertungsrichtern und bei Florian Faltus bedankte er sich für die tolle geleistete Arbeit.

Auch Florian Faltus bedankte sich bei allen, die sich anlässlich der Wettkämpfe auf den Weg nach Sontra gemacht hatten. Der größte Applaus an diesem Tag aber galt den Kindern und Jugendlichen, die an dem Wettkampf teilgenommen haben. „Es ist toll zu sehen, das so viele um den Sieg kämpfen. Aber für mich sind am heutigen Tage alle Sieger“, sagte Florian Faltus. Lobende Worte fand auch Rolf Berleth, Fachbereichsleiter Wettkampf von der Kreisjugendfeuerwehr des Werra-Meißner-Kreises, der an diesem Tag auch tatkräftig unterstützt hat. red/esp

Ergebnisse der Wettkämpfe Jugendfeuerwehr Gruppenwertung

1.Platz Nesselröden

2.Platz Ulfen

3.Platz Breitau

4.Platz Herleshausen 1

5.Platz Pfaffenbachtal Jugendfeuerwehr Staffelwertung

1.Platz Herleshausen 2

2.Platz Sontra

3.Platz Wichmannshausen Kinderfeuerwehren

1.Platz Wommen 1

2.Platz Wichmannshausen

3.Platz Breitau

4.Platz Wommen 2

5.Platz Ulfen 3

6.Platz Ulfen 2

7.Platz Ulfen 1