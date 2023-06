Sontraer Firma Laudemann arbeitet an der Stadtschleuse in Kassel

Laudemann Sontra

Wird am Freitag (16. Juni) eröffnet: Die Stadtschleuse in Kassel wäre nach ihrer Stilllegung im Herbst 2016 fast aufgegeben worden. Seit anderthalb Jahren arbeitet die Firma Laudemann als Generalunternehmer daran.

Die Firma Laudemann aus Sontra arbeitet seit zirka anderthalb Jahren an der Kasseler Stadtschleuse. Über Herausforderungen und die Arbeit mit Kasselwasser spricht Matthias Schmatz.

Sontra/Kassel – Boote und Schiffe können die Kasseler Stadtschleuse ab Freitag (16. Juni) wieder nutzen. Möglich ist das, weil sich die Firma Laudemann aus Sontra und Kasselwasser der besonderen Aufgabe gestellt haben. Wie Matthias Schmatz, Geschäftsführer des Sontraer Bauunternehmens, erklärt, sei Laudemann bekannt dafür, sich auch Aufgaben zu suchen, die in eigentlich fremden Bereichen liegen.

Zu den klassischen Aufgabenfeldern der Firma zählen Tief- und Ingenieurbau, das Bauen im Bestand, der klassische Kanal- und Wasserausbau, Hoch- und Schlüsselfertigbau sowie Brückenbau. Dennoch ist Laudemann Generalunternehmer bei den Arbeiten an der Stadtschleuse. „Das Unternehmen lebt von Menschen, die Lust und Freude daran haben, etwas Neues zu machen“, erklärt Schmatz. Im Fall des Neubaus der Stadtschleuse sind das Ingenieur Sebastian Seiling, Techniker Christian Genau und Polier Thomas Fischbach, hinzu kommt das Netzwerk an Mitarbeitern im Büro.

Herausforderungen

Das Projekt wurde öffentlich ausgeschrieben. Seit etwa anderthalb Jahren arbeitet Laudemann daran. Vor Ort machte sich die Firma ein klares Bild davon, was mit den Arbeiten an der Schleuse auf sie zukommt, erinnert sich Schmatz. Drei besondere Herausforderungen habe es gegeben. Zum einen galt es, die Vorflut in den Griff zu bekommen. Die Wasserhaltung war wichtig, damit die Arbeiten trockenen Fußes vonstattengehen konnten.

Im Bereich des Stahlwasserbaus lag die zweite Herausforderung in dem Bau der Schleusentore, da diese in der Region nicht vorkommen. Wie alle Bauprojekte war auch dieses von der wirtschaftlichen Lage betroffen. Geholfen habe da, dass Laudemann, der Auftraggeber und die Nachunternehmen an einem Strang gezogen haben. Insgesamt waren fünf Unternehmen beteiligt: „Den Rest haben wir in Eigenleistung gemacht.“

Zusammenarbeit

Mit Kasselwasser hat Laudemann in den vergangenen rund 30 Jahren bereits mehrfach zusammengearbeitet. Das Unternehmen ist eigentlich für Kläranlagen zuständig, habe sich der im Herbst 2016 wegen Baufälligkeit stillgelegten Schleuse dennoch angenommen. Sehr viel guter Wille sei dabeigewesen, um das für die Region wichtige Projekt zu halten.

Vieles wurde per Handschlag und damit unbürokratisch besiegelt. „Wir sind im Termin, das muss man ganz klar sagen“, so Schmatz mit Blick auf Faktoren, die das Projekt unter anderen Umständen verzögert hätten. Hierzu zählt die Insolvenz einer Spezialfirma für Stahlwasserbau, die durch eine andere ersetzt wurde. Schmatz sagt, dass jedes andere Projekt unter den Rahmenbedingungen um etwa ein Jahr nach hinten verschoben worden wäre.

Für Kasselwasser hat Laudemann einen Faulbehälter gebaut. Nach diesem rund sieben Millionen Euro schweren Projekt arbeitet die Sontraer Firma für den Auftraggeber an einem Regenrückhaltebecken (Projekt für rund 13 Millionen Euro). Wieder im Kläranlagenbau ist Laudemann aktuell mit zwei je Sieben-Millionen-Euro-Projekten im südhessischen Bickenbach und in Alzenau in Bayern unterwegs. Schmatz lobt: „Wir haben die Köpfe.“ (Eden Sophie Rimbach)