Frau aus Sontra startet Spendenaufruf für Familie

Von: Eden Sophie Rimbach

Dankbar für jede Spende: Jörg Schmidt (hinten, von links), Robin (16), Tamino (14) und Fenja (13) Schmidt, Cindy Ströer-Schmidt, Sabrina Teichmann und Emilia Schmidt (10). © Eden Sophie Rimbach

Die sechsköpfige Familie Schmidt aus Sontra benötigt ein neues Auto für Fahrten zu Arztterminen. Einen Spendenaufruf hat Freundin Sabrina Teichmann gestartet.

Sontra – Ein Auto, in dem auch der Rollstuhl der zehnjährigen Emilia transportiert werden kann, benötigt Familie Schmidt aus Sontra. Eine Spendenaktion hat Sabrina Teichmann im März ins Leben gerufen, hofft gemeinsam mit der befreundeten Familie darauf, dass 15.000 Euro zusammenkommen. Bislang ist rund ein Zehntel des Betrags erreicht.

„Emilia muss mobil sein“, erklärt Mutter Cindy Ströer-Schmidt mit Blick darauf, dass ihre jüngste Tochter im Universitätsklinikum Göttingen behandelt wird. Emilia nutzt aufgrund einer Spina Bifida (siehe „Stichwort“) Rollstuhl und Rollator. Da sie momentan häufiger Schmerzen im Rücken, den Hüften und einem Fuß hat, bringt der Rollstuhl mehr Entlastung. Schon im Mutterleib wurde sie operiert. Emilia ist sehr aufgeweckt, geht gern zur Schule. „Sie kommt damit super klar“, sagt ihre Mutter auch mit Blick auf die positiven Erfahrungen ihrer jüngsten Tochter an der Regenbogenschule.

Dreimal täglich steht die Fahrt dorthin an und wöchentlich hat die Zehnjährige Krankengymnastik. Nach Göttingen fährt die Familie zur jährlichen Hauptuntersuchung und den vierteljährlichen Orthopädieterminen sowie derzeit monatlich zu den Kinderorthopädietechnikern, damit neue Geräte für Emilia angepasst werden.

Stichwort: Spina Bifida Spina Bifida (deutsch: „Spaltwirbel“) ist eine angeborene Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Umgangssprachlich wird sie oft als „offener Rücken“ bezeichnet. In der Regel gehen Fehlbildungen des Rückenmarks mit einer unterschiedlich stark ausgeprägten Querschnittslähmung einher. Häufig sind Lähmungen, deren Folge Fehlstellungen und Wirbelsäulenverkrümmungen sein können, sowie nervenbedingte Störungen der Blasen- und Darmfunktion. (esr)

Aufgrund von Barrieren bei öffentlichen Verkehrsmitteln und am Bahnhof in Sontra ist die Familie dabei auf das Auto angewiesen. Im März hörte Sabrina Teichmann von Cindy Ströer-Schmidt, dass das alte Auto der Familie in schlechtem Zustand sei. Die Familie beschränkte die Fahrten auf das Nötigste, kombinierte wichtige Termine. Wenngleich Sabrina Teichmann zu dem Zeitpunkt in der Reha war, startete sie den Spendenaufruf. „Mir hat es keine Ruhe gelassen, weil ich die Familie total ins Herz geschlossen habe“, sagt die Sontranerin. Im Text auf der Internetseite Spendenseite.de berichtet sie von der Situation der sechsköpfigen Familie. Einige Menschen habe sie direkt angeschrieben, neben positiven auch schlechte oder gar keine Reaktionen erhalten. Unterstützung erhielt die Familie schnell von der Physiotherapie-Praxis, die auch eine Spendenbox bei sich aufstellte, und den Legionären Eschwege. Die beiden Söhne der Familie spielen dort Football, verzichten seit März aufs Training, weil sie durch die Probleme mit dem Auto nicht mehr gefahren werden konnten. Der 16-jährige Robin teilte den Link zum Spendenaufruf in der Gruppe. Für die Mitglieder habe sofort festgestanden: „Wir sind eine Football-Familie, wir helfen!“

Auf dem Rückweg von einem Termin beim Kinderarzt versagte das alte Auto der Familie am Montag (22. Mai) komplett. Auf die nötigen Reparaturen würden bald weitere folgen müssen. Jörg Schmidt und Cindy Ströer-Schmidt mussten schnell eine Alternative finden. „Das war ein Notkauf“, sagt die 42-Jährige über das rund 20 Jahre alte Auto, das die Familie im Internet fand. Der Rollstuhl finde nur knapp darin Platz, maximal drei der vier Kinder können mitfahren. Ein Leihwagen sei für knapp 3.000 Euro pro Monat nicht zu finanzieren.

Vater Jörg ist seit dreieinhalb Jahren Erwerbsminderungsrentner. Früher arbeitete er in der Produktion, bekam schwere Hautprobleme, Depressionen und hatte im Alter von 30 Jahren einen leichten Herzinfarkt. Mutter Cindy arbeitet als Reinigungskraft. Robin steuerte von sich aus Geld für das Auto bei. „Einfach, um meinen Eltern zu helfen, um meiner kleinen Schwester zu helfen“, habe er das getan, wie er ganz selbstverständlich erklärt. Eigentlich war das selbst verdiente Geld des 16-Jährigen für seinen Führerschein bestimmt gewesen. Mit dem Unterricht dafür möchte er nun etwas später beginnen, wenn er durch seine kommende Ausbildung mehr verdient. Auch Tamino, Fenja und Emilia erklärten den Eltern, dass sie für das Auto gern auf ihr Taschengeld verzichten möchten. Der Dank der gesamten Familie und Sabrina Teichmanns gilt denen, die bisher gespendet haben. (Eden Sophie Rimbach)

Weitere Informationen: spendenseite.de/hilfe-f-252-r-eine-6-k-246-pfige-familie/-55009