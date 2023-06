Freiwillige Feuerwehr Sontra ist auf Wald- und Flächenbrände vorbereitet

Feuerwehr Sontra

Die Arbeitsgruppe „Waldbrand“ hat ihre Ergebnisse in Heyerode vorgestellt. Mit Handout und Karten ist die Freiwillige Feuerwehr Sontra auf den Ernstfall vorbereitet.

Heyerode – Die Gefahr für Wald- und Flächenbrände steigt. Für den Ernstfall gewappnet sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Sontra und den Stadtteilen. Ihre Ergebnisse zum einsatztaktischen Vorgehen bei Wald- und Flächenbränden stellte die Arbeitsgruppe „Waldbrand“ am Mittwochabend (7. Juni) in Heyerode vor, ist damit Vorreiter im Kreis.

Auf den Brand, bei dem Anfang Juli des vergangenen Jahres rund ein Hektar Wald nahe den Sontraer Stadtteilen Blankenbach und Wölfterode in Flammen stand, blickte Sontras Stadtbrandinspektor André Bernhardt zurück. Er erklärte, dass daraufhin die Arbeitsgruppe mit hoch motivierten Einatzkräften, Mitarbeitern aus dem Forstbereich und Andre Assenmacher vom Bereich Wasserversorgung der Stadt Sontra gebildet wurde. „Wir müssen immer einen Schritt vor der Lage sein“, weiß Bernhardt.

Handout

Entsprechend wird ein Exemplar des 35-seitigen Handouts jedem Wehrführer zur Verfügung gestellt. 15 Mappen lagen deswegen bereit. Übersichtlich, mit vielen erklärenden Abbildungen zu den Einsatztechniken sowie Hinweisen zu Wasserentnahmestellen hat Fabian Jung die Hilfestellung für den Ernstfall erstellt. Er gehört der Bereichsfeuerwehr Pfaffenbachtal an. Wie er im Vorwort erklärt, können die Maßnahmen und Empfehlungen je nach Einsatzort variieren und angepasst werden.

Bernhardt sagt über das Handout: „Es soll damit gearbeitet werden, es soll mit in die Ausbildung einfließen.“ Aufgeführt und erklärt werden unter anderem Grundbegriffe, Sicherheitshinweise, Brennstoffarten und die ungefähre Geschwindigkeit, mit der sich verschiedene Brände ausbreiten. Hinzukommen Sammelplatz-Adressen für What3Words (siehe Hintergrund).

Karten

Damit die Einsatzkräfte im Ernstfall wissen, welche Wege im Wald sie mit den großen Fahrzeugen nutzen können, hat Alexander Göllner Karten ausgearbeitet. Er ist Revierleiter für Sontra beim Forstamt Wehretal. Erfasst waren diese Wege mit Hinweisen bereits in einem System der Forstwirtschaft für Lkw, die Holz im Wald transportieren. Eine Karte mit allen Rettungspunkten in Hessen gibt es bereits. Sie ist allen Wehren zugänglich. Speziell für die Freiwillige Feuerwehr Sontra in der Kernstadt und den Ortsteilen hat Göllner eine eigene Karte erstellt. Dazu hat er eine Grundkarte um Informationen zu Punkten erweitert, an denen Löschwasser entnommen werden kann. Assenmacher hatte dafür Löschwasserbecken, Brunnen, Hydranten und mehr aufgeführt. Die interne Karte enthält auch Angaben zu ungefähren Füllmengen. Ein Exemplar der Karten soll auf jedem Einsatzfahrzeug vorhanden sein.

Kreisbrandinspektor Christian Sasse dankte der Wehr und der Arbeitsgruppe dafür, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt haben. Das Land Hessen habe ebenfalls erkannt, dass im Bereich der Vegetationsbrände mehr zu tun sei. Laut Sasse passen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu dem, was vonseiten des Landes geplant werde. Ebenso wie Sebastian Motschmann, Bereichsleiter Produktion im Forstamt Wehretal, und Bürgermeister Thomas Eckhardt lobte er die Löscharbeiten beim Waldbrand vor rund einem Jahr. Eckhardt lobte das Zusammenspiel aller Akteure, die Kommunikationswege aufbauen, bevor ein Notfall eintritt. Darin liege das Erfolgsgeheimnis. (Eden Sophie Rimbach)