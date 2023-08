Geldbörse und Handy in Sontraer Laden gestohlen

Von: Stefanie Salzmann

Eine Frau wurde in einem Sontraer Ladengeschäft Handy und Brieftasche gestohlen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd

Einer Frau wurde in Sontra in einem Bekleidungsgeschäft Brieftasche und Handy aus der Handtasche gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sontra – Einer 68-jährigen Frau ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Sontraer Bekleidungsgeschäft an der Herrengasse die Geldbörse sowie ihr Handy aus der Handtasche gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau ihre Tasche kurz auf den Tresen abgestellt, wo in einem unbeobachteten Moment eine bisher unbekannten Frau die Brieftasche stahl.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: weiblich, südeuropäischer Phänotyp, zirka 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare und dunkel gekleidet. (Stefanie Salzmann)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 56 53/976 60.