Gleissperrung in Sontra wegen spielender Kinder

Von: Marius Gogolla

Symbolbild Bundespolizei © Bundespolizei

Wegen spielender Kinder im Bereich der Gleise wurden am Mittwochabend, 28. Juni, am Bahnhof in Sontra die Gleise gesperrt und der Strom abgeschaltet. Verspätungen im Bahnverkehr waren die Folge.

Sontra – Zudem kamen Beamte der Bundespolizei Kassel zum Einsatz. Laut Polizei gaben Zeugen gegen 20 Uhr an, dass Kinder im Gleisbereich spielten und auf einen Güterzug kletterten. Die Gleise in Sontra wurden sofort gesperrt und der Strom auf den Oberleitungen abgeschaltet.

Bevor eine Streife der Polizei am Bahnhof eintraf, sprangen die drei Kinder vom Güterzug und flohen in unbekannte Richtung. Wegen der Gleissperrung zwischen 20.13 Uhr bis 21.15 Uhr hatten zehn Züge insgesamt 448 Minuten Verspätung.

Hinweise: Bundespolizei Kassel, Tel. 05 61/81 61 60 oder über bundespolizei.de

Kinder und Jugendliche informieren: Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder über diese Gefahren sensibilisieren. Bei Fragen zu diesem Thema können sich Interessierte unter der Tel. 05 61/81 61 60 an die Bundespolizeiinspektion Kassel wenden. Informationen zu Gefahren an Bahnanlagen gibt es auch unter bundespolizei.de. Solche Aktionen können auch viel Geld kosten. Auf die Verursacher (ggf. die Eltern) können bei solchen Einsätzen jeweils Kosten für den Polizeieinsatz (variiert im dreistelligen Bereich) sowie zivilrechtliche Forderungen der Verkehrsunternehmen zukommen. Zivilrechtliche Forderungen können bis zu 30 Jahre danach geltend gemacht werden.

