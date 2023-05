Joachim Friedrich und Michael Heußner leiten die Polizeistation in Sontra

Joachim Friedrich und Michael Heußner bilden das neue Führungsteam für die Dienststelle in Sontra. Beide verbinden viele Jahre mit der Hessischen Polizei und der Region.

Sontra – Die Polizeistation in Sontra steht unter neuer Leitung. Polizeihauptkommissar Joachim Friedrich ist der neue Leiter der Dienststelle. Sein Stellvertreter ist Kriminalhauptkommissar Michael Heußner, der auch mit der Leitung der Dezentralen Ermittlungsgruppe beauftragt wurde. Das teilt Jörg Künstler, Pressesprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner, mit. Ende März war Frank Schneider, Erster Polizeihauptkommissar, in den Ruhestand verabschiedet worden. Er hatte die Polizeistation zuvor geleitet. Mit Friedrich und Heußner folgen ein Leiter und ein stellvertretender Leiter, die gebürtig aus dem Werra-Meißner-Kreis stammen.

Joachim Friedrich

Erfahrung im Bereich der Leitung einer Polizeistation hat Joachim Friedrich. Bis zu seinem Wechsel nach Sontra zum 1. April war der 57-Jährige stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeistation in Eschwege. Rainer Neusüß, Leiter der Polizeidirektion Werra-Meißner, lobt ihn als einen Kollegen, der über eine langjährige Führungserfahrung verfügt und diese immer zu vollster Zufriedenheit ausgeübt habe.

Wieder im Keis ist er seit rund 20 Jahren. Seine ersten Jahre bei der Polizei hat er in Südhessen verbracht. Alexander Först, Pressesprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner, erklärt, dass der dienstliche Weg vieler Polizeibeamter in Hessen über Südhessen führt oder geführt hat. Auf die Ausbildung bei der Hessischen Polizei, die Friedrich im März 1988 absolvierte, folgte für ihn der Weg zur Bereitschaftspolizei in Mühlheim am Main. Ein Jahr später wurde Frankfurt am Main sein neuer Dienstort.

Nach dem Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Frankfurt übernahm er 1996 seine erste Führungsfunktion und wurde stellvertretender Dienstgruppenleiter beim 8. Polizeirevier in Frankfurt. Ab 2004 übernahm Friedrich zunächst die stellvertretende und dann die Leitung der Operativen Einheit, war ab 2013 in leitender Funktion für das Einsatztraining beim Polizeipräsidium Nordhessen zuständig. Vor knapp vier Jahren kehrte er in den Kreis zurück und übernahm die Leitung der Ermittlungsgruppe in Eschwege.

Michael Heußner

Für Michael Heußner begann die Zeit bei der Hessischen Polizei mit dem Start seiner Ausbildung im Oktober 1981. Auf die Bereitschaftspolizei in Kassel und Wiesbaden folgte für ihn 1987 die Versetzung zum Polizeipräsidium Frankfurt. Zurück nach Eschwege kam er im April 1990 und wechselte zur Kriminalpolizei. Rund drei Jahre lang war der 58-Jährige im Kommissariat für Eigentumsdelikte tätig.

Zurück zur Kriminalpolizei nach Eschwege kam er auch nach der Ausbildung zum gehobenen Dienst an der Verwaltungsfachhochschule. Er war unter anderem Sachbearbeiter für Kapitaldelikte mit Schwerpunkt Todes- und Brandermittlung und im Kommissariat für Betrugs-, Wirtschafts- und Umweltkriminalität besonders für den Bereich der Umweltkriminalität zuständig. Führungsfunktionen übernahm Heußner ab März 2014 als stellvertretender Leiter des Betrugskommissariats und als stellvertretender Personalratsvorsitzender.

Durch die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Hessisch Lichtenau ruhte sein Dienstverhältnis bei der Polizei ab Juni 2016. Danach war er ab August 2022 in der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschwege tätig. (red/esr)