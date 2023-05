Mann in Sontra auf Parkbank vor Kopf geschlagen

Von: Stefanie Salzmann

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung in Sontra. © Privat

Zu einer Körperverletzung kam es am vorigen Samstag in Sontra nahe der Rosengasse. Zu dem Vorfall bittet die Polizei um Zeugen.

Sontra – Am vergangenen Samstagnachmittag ist ein 54-jähriger Mann in Sontra geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann bei der Polizei berichtet, dass er am Samstagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr auf einer Parkbank gesessen hatte, als er plötzlich von einer unbekannten Person von hinten gegen den Kopf geschlagen worden war. Die Polizei in Sontra sucht Zeugen des Vorfalls, der sich an der Rosengasse in Sontra in der Nähe einer Eisdiele zugetragen haben soll. (Stefanie Salzmann)

Hinweise unter Tel. 0 56 53/9 76 60.