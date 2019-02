Schüsse sollten Hochzeit verhindern: Polizeieinsätze in Kassel und Sontra wegen Urteils

Deutsch-Türke aus Göttingen hatte Freund der Tochter angegriffen

+ © Thomas Stier Vor dem Landgericht in Kassel gab es wegen des Prozesses ein Polizeiaufgebot. © Thomas Stier

In Kassel ist das Urteil im Mammut-Prozess um einen versuchten Mord in Sontra gefallen. Der Angeklagte muss zehn Jahre in Haft. Am Freitag gab es deshalb in Kassel und Sontra Polizeieinsätze.