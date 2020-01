Polizei hindert betrunkene Autofahrer an der Weiterfahrt

Zeuge meldete einen auffälligen Fahrer

Alkoholisierte Autofahrer hinderte die Polizei am Samstag und am Freitag im Werra-Meißner-Kreis an der Weiterfahrt. Ein 41-Jähriger wurde bei Wommen gestoppt, ein 37-Jähriger bei Krauthausen.