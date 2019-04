Polizei bremst betrunkenen Autofahrer aus Nentershausen in Sontra aus

Sontra/Nentershausen. Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei in Sontra am Samstag gegen 19.30 Uhr einen betrunkenen Autofahrer gestoppt.

Der Zeuge hatte den offensichtlich betrunkenen 53-jährigen Nentershäuser beobachtet, wie er vorhatte, seine Notdurft vor dem Einkaufsmarkt in der Burhaver Straße zu entrichten. Der Zeuge sprach ihn an und konnte ihn von seinem Vorhaben abbringen.

Anschließend setzte sich der Nentershäuser in ein Fahrzeug, fuhr damit etwa 100 Meter über den Parkplatz des Einkaufmarktes und stellte das Fahrzeug an einen anderen Standort ab. Der Zeuge verständigte die Polizei in Sontra, um eine weitere Fahrt des Betrunkenen zu verhindern.

Die Beamten trafen den Mann biertrinkend in seinem Fahrzeug an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei wurde dem Mann Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei wirft ihm „folgenlose Trunkenheitsfahrt“ vor.