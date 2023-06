Regenbogen- und Fachoberschule bringen den Sommer ins Awo-Seniorenzentrum Sontra

Von: Eden Sophie Rimbach

Ingeborg Nölke (Mitte) tanzt gemeinsam mit den FOS- und Regenbogenschülern zum Fliegerlied. Das gemeinsame Tanzen war auch Teil des Wochenprogramms, das Amy Langlotz, Karolina Oleskiewicz, Lea Marx, Pauline Schmidt und Leon Kretschma gestaltet hatten. Für ihr Projekt stand fest: „Sommer, Sonne, Strand und Senioren - Wir bringen den Urlaub ins Seniorenheim!“ © Eden Sophie Rimbach

Zwei Projekte von Schülern der Fachoberschule Eschwege brachten am Freitag (16. Juni) den Sommer ins Awo-Seniorenzentrum Sontra. Begeistert dabei waren Kinder der Regenbogenschule.

Sontra – Mit Hut, Sonnenbrille und vor allem jeder Menge Freude tanzten Kinder der Regenbogenschule gestern beim Awo-Seniorenzentrum in Sontra zu „Ab in den Süden“. Vom Balkon und Bänken im Außenbereich aus verfolgten die Bewohner den Auftritt begeistert.

Begonnen haben die Proben für den sommerlichen Auftritt am Montag (12. Juni), wie die elfjährige Maram berichtet. Geübt haben die Kinder aus 4a, 4b und 3c gemeinsam mit vier Schülerinnen von der Fachoberschule Sozialwesen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen sollten sich nach ihren Prüfungen ein Thema und einen Einsatzort im sozialen Bereich aussuchen, erklärt Lehrerin Caroline Hoffmann. Seit einem Jahr gibt es das Projekt, sie und Heike Marten betreuen es.

„Der Sonne entgegen“, heißt es nicht nur in dem Lied, zu dem die FOS-Schülerinnen mit den Kindern der Regenbogenschule tanzten. Das Projekt trug ebenfalls den Titel: „Der Sonne entgegentanzen“. © Eden Sophie Rimbach

Die Idee zu ihrem Projekt an der Sontraer Grundschule hatten Talea Burghardt, Hanna Alp, Carlotta Lang und Lara Schrödter, weil Talea und Hanna bereits ein Halbjahrespraktikum dort absolviert hatten. Sie erinnerten sich daran, dass sie dort herzlich aufgenommen wurden, und fragten erneut an. Drei Wochen stehen den Schülerinnen und Schülern der insgesamt sechs Gruppen dafür zur Verfügung. Vor Ort sind sie in der zweiten Woche, der Rest wird zur Vor- und Nachbereitung genutzt.

Vonseiten der Regenbogenschule koordinierte Christina Ebenau das Projekt. Sie lobt, was die vier Schülerinnen in den täglich 45-minütigen Proben mit den Kindern auf die Beine gestellt haben. Für die Gruppe gemeldet hatten sich die Kinder freiwillig. „Für mich war es eigentlich ganz einfach“, sagt der zehnjährige Jayden, der bereits in der Tanz-AG aktiv war. Der gleichaltrige Luis hatte dagegen noch keine Tanzerfahrung und erzählt: „Ich war sehr aufgeregt und hatte auch schon ein bisschen Angst, dass ich Schritte vergesse.“ Das passierte am Ende aber nicht, die Choreografie saß bei allen und das Publikum feierte mit.

„Es hat Spaß gemacht, die ganzen Leute glücklich zu sehen“, sind sich die zehnjährigen Mia, Ronja und Elisa einig. Lennis (10) und Mohammad Jan (11) stimmen dem zu und auch für Roslen (12) steht fest: „Ich liebe es, alte Leute fröhlich zu machen.“ An ihr Publikum verteilten die Kinder im Anschluss an den Auftritt Rosen. Marleen (10) über das Verschenken der Rosen an die Bewohner: „Es war schön, dass sie dann glücklich waren.“ Ihrer Oma und noch einer weiteren Bewohnerin brachte die zehnjährige Alina eine Rose. Die Kinder bekamen von Einrichtungsleiterin Stefanie Kaufhold Seifenblasen und Leckereien zum Dank. Mit Schmeichelsteinen überraschte Bewohner Heinz Reiter alle Akteure. Er erklärte: „Wenn Sie Ärger haben oder Frust, können Sie mit dem Stein schimpfen.“ Worauf man achten muss, damit es funktioniert, verriet er außerdem.

Bewohner Heinz Reiter erklärt FOS-Schülerin Hanna Alp, was für einen Schmeichelstein sie gezogen hat. © Eden Sophie Rimbach

Dass der Tanz im Seniorenzentrum aufgeführt wurde, lag an einem zweiten Projekt von fünf FOS-Schülern. Durch Karolina Oleskiewicz war der Rest ihrer Gruppe auf die Einrichtung aufmerksam geworden, der zuvor keinen Bezug zum Thema hatte. Eine Woche lang gab es sommerliche Musik, Wasserballspielen und Tanzen. Wie Karolina erklärt, sind viele Bewohner nicht mehr mobil: „Deswegen wollten wir die Eisdiele ins Seniorenzentrum bringen.“ Das folgte am Freitag (16. Juni) auf den Auftritt.

Gefreut haben sich die Bewohner über den Besuch der Gruppe und der Grundschüler. Und für Amy Langlotz steht jetzt fest, dass sie sich für die Zeit vor dem geplanten Studium der Sozialen Arbeit als Alltagsbegleiterin bewerben möchte. (Eden Sophie Rimbach)

Stolz auf einen gelungenen Auftritt und ein sommerliches Wochenprogramm sind die Kinder und Jugendlichen (hier mit Lehrerinnen und Bewohnerinnen). © Eden Sophie Rimbach