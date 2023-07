Rücklagen retten Sontra – Haushalt ist genehmigt

Von: Kim Hornickel

Die Stadt Sontra schreibt für das Jahr 2023 zwar rote Zahlen, mithilfe von Ersparnissen müssen die dringend notwendigen Investitionen für die Feuerwehr aber nicht gestrichen werden. © heinz

Die Stadt Sontra darf investieren – und plant mit großer Unterstützung für die Feuerwehr. Weitere Investitionen stehen an.

Wichmannshausen – Um eine neue Heizung für den TSV Ulfegrund, Standorte für Fotovoltaikanlagen und einen genehmigungspflichtigen Haushalt ging es bei der Sontraer Stadtverordnetenversammlung in dieser Woche.

PV-Anlagen in Sontra geplant

In Sachen PV-Anlagen hatten die Vertreter der Stadt Sontra bereits in vorherigen Sitzungen den Weg für Fotovailtaikanlagen freigemacht. Jetzt geht die Stadt der Frage nach, wo solche Anlagen errichtet werden können. Dafür wurde in Sontra eine Studie zur „Erkundung und Priorisierung von Flächen für Fotovoltaikanlagen“ beschlossen – das Ergebnis liegt den Stadtverordnetenvertretern inzwischen vor: Nur 1,7 Prozent, das sind 195 Hektar Land, können für die Anlagen genutzt werden.

Festgestellt hatte das ein Ingenieurbüro aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg. Welche Kriterien für zukünftige Solaranlagen gelten sollen und wie die ermittelte Fläche genutzt werden soll, wird in den kommenden Sitzungen im Bau- und Planungsausschuss der Stadt Sontra beraten.

Grünes Licht für den Haushalt in Sontra

Von einem „Haushalt mit erhobenem Finger“, sprach Sontras Bürgermeister Thomas Eckardt, als er den Stadtverordnetenvertretern die Haushaltsgenehmigung für das laufende Jahr vorlegte. Weil Sontra mit einem Minus von 316.172 Euro am Ende des Jahres rechnet, muss die Stadt die Erlaubnis dafür von der Kommunalaufsicht einholen.

Und die gab zuletzt grünes Licht, denn die Stadt hat in den vergangenen Jahren genug gespart, um sich jetzt selbst aus der Krise zu helfen. „Wir haben viele Projekte und brauchen ein hohes Kreditvolumen, aber wir haben auch ausreichend Rücklagen“, erklärte Eckardt bei der Sitzung der Stadtverordneten.

Für den Haushalt und die Stadt heißt das erst einmal: Es geht weiter und Projekte wie das geplante Feuerwehrgerätehaus in Heyerode dürfen gebaut werden.

Gründung eines Arbeitskreises für die Feuerwehr

Im Anschluss ging es gleich in Sachen Feuerwehr weiter: Die Vertreter einigten sich bei der Sitzung in dieser Woche einstimmig auf die Gründung eines Arbeitskreises, der den Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr mitentwickeln soll. „Es geht darum, eine Basis für einen Plan zu schaffen, der auf eine möglichst hohe Akzeptanz stößt“, erklärte der Bürgermeister.

Die Mitglieder des Arbeitskreises werden in Kürze festgelegt und dieser setzt sich dann aus je einem Mitglied der Fraktionen im Stadtparlament, zwei Mitgliedern der Stadtverwaltung und fünf Mitgliedern der Feuerwehr zusammen, die an der Zukunft der Feuerwehr in Sontra feilen sollen. Immerhin seien die Einsätze immer vielfältiger, so der Bürgermeister. „Wir müssen uns an die immer weiter steigenden Herausforderungen im Brandschutz anpassen“, erklärte Eckardt.

TSV Ulfegrund wird gefördert

Modernisierungen soll es auch beim TSV Ulfegrund 1964 in Sontra geben. Der Verein hat beim Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport um Unterstützung für eine neue Heizung und Lichtanlage in der vereinseigenen Sporthalle und dem Sportlerhaus gebeten, wie Bürgermeister Eckardt mitteilte. Auch die Stadtverordneten in Sontra entschieden bei ihrer Versammlung einstimmig, einen einmaligen Zuschuss von 17.000 Euro zu der insgesamt 39.302 Euro teuren Sanierung beizusteuern.

„Wegen der Bedeutung der Sporthalle für den Vereinssport und auch für die benachbarte Wiesenschule und deren Schulsport ist es sinnvoll, den Verein zu unterstützen“, erklärte Bürgermeister Eckardt.

Der Verein wird sich nach bisherigen Schätzungen mit einem Betrag von 3.296 Euro aus eigenen Mitteln an dem Projekt beteiligen, der Landkreis steuert 3.930 Euro hinzu, der Landessportbund 3.296 Euro und vom Land kommen 11.780 Euro.

