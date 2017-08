Sontra. Am Montagabend gegen 20.20 Uhr ist die Feuerwehr Sontra alarmiert worden: Eine Scheune brannte.

In der Scheune in Sontra, Gemarkung Langhelle in Richtung Sonnenhang, waren neben Gartengerätschaften auch ein alter Bauwagen und Miststreuer untergestellt, das berichtet die Polizei.

Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

