Schwerer Unfall: Raser missachtet Überholverbot auf B27

Blaulicht

© picture alliance / dpa

Sontra – Ein 20-jähriger Mann aus Meißner hat am späten Freitagnachmittag auf der B27 bei Sontra mit seinem hochmotorisiertem Auto das Überholverbot missachtet und einen schweren Verkehrsunfall verursacht, in dessen Folge die Bundesstraße für mehrerer Stunden voll gesperrt werden musste.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zwischen Sontra Nord und dem Abzweig Donnershag in Richtung Bad Hersfeld unterwegs und überholte dabei im Bereich der 2 + 1-Fahrstreifenregelung mehrere Fahrzeuge. Dabei missachtete er am Ende der Überholspur das Überholverbot, überfuhr dabei die Sperrflächen, geriet dabei ins Schleudern und stieß schlussendlich auf der Gegenfahrbahn gegen einen entgegenkommenden Sattelzug eines 66-Jährigen aus Rosdorf. Dabei geriet der Pkw unter den Sattelzug und verkeilte sich darunter. Wie durch ein Wunder konnte sich der Unfallverursacher selbst aus seinem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000, er war aber noch fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme musste die B 27 zeitweise voll- bzw. halbseitig gesperrt werden. Die Bergung des PKW und die Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe wurden in Zusammenarbeit der Feuerwehr Sontra und dem angeforderten Abschleppunternehmen durchgeführt. (Stefanie Salzmann)